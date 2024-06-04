Владелец 109-летнего авто Ford нашел дилера для смены масла: вот видео, как происходил этот квест

Прошло почти 100 лет с тех пор, как последний Ford Model T сошел с конвейера. Никто, пожалуй, не обиделся бы, если бы Ford отказался обслуживать этот некогда вездесущий автомобиль.

Однако TFLclassics нашел дилера, который согласился выполнить замену масла на Model T 1915 года выпуска. Собственно, самой сложной частью этого квеста было добраться до дилерского центра.

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Владелец 109-летнего Форда нашел дилера для замены масла

В опубликованном TFLclassics в ютубе видео упоминается, что местный дилер Ford в Брайтоне (в американском штате Колорадо) расположен в 45 минутах езды. Но в 45 минутах езды на современном автомобиле.

Поездка в пробках на Model T была, мягко говоря, одиссеей. Главная проблема – скорость. Модель T едет от 27 до 33 миль в час, в зависимости от наклона дороги, что было бы опасно медленно на шоссе. Поэтому в конце концов столетнюю машину загрузили на прицеп.

Интересное видео TFLclassics о более столетнем автомобиле, в котором смогли заменить масло:

А вот сама замена масла была достаточно простой, процесс охватывал и многоточечную промывку, поскольку двигатель и трансмиссия используют одно и то же масло. Современное моторное масло, что было в магазине, прекрасно подошло.

Техник отметил, что его критерием безопасности автомобиля является то, сможет ли он отправить свою жену в поездку на этой машине. Когда его спросили о Model T, он в шутку ответил, что на ней жену отправил бы – но только проехаться вокруг квартала.

Это не первое видео от TFLclassics с его Фордом 1915 года и, скорее всего, не последнее. Автор канала надеется поднять антикварный автомобиль на Пайкс Пик этим летом – а это 4 302 метра от уровня моря в Скалистых горах.