Как на ладони: 9 деталей, которые расскажут о тебе гораздо больше

Ты не поверишь, но часто мы можем рассказать о себе еще до открытия рта. Этому, как оказалось, способствуют наши поступки и поведение.

Понятное дело, мнение о тебе можно составить во время общения. Но есть ряд факторов, которые могут дополнить общую картину, составив все пазлы вместе. И на них мы заострим наше внимание. Все для того, чтобы ты знал, что о тебе думают другие.

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9 деталей, которые расскажут о тебе больше

1. Как часто ты проверяешь мобильный телефон

Частота, с которой ты проверяешь свой мобильный телефон, многое говорит о тебе. С одной стороны, мы знаем, что все мы немного зависимы от проверки наших сообщений, особенно когда нам нравится получать сообщения от близких и уведомления, заставляющие нас выделять дофамин.

Однако очень частая проверка мобильного телефона может являться признаком борьбы с психологическим дискомфортом.



Частая проверка смартфона может свидетельствовать о психологическом дискомфорте / Фото Nathan Dumlao

Например, согласно исследованиям, проведенным Университетом Дерби, люди, борющиеся с тревогой и психологическим дискомфортом, чаще проверяют свой мобильный телефон. Все потому, что они находят в этом акте своеобразное отвлечение и терапию.

Итак, если человек слишком много времени проводит в мобильном телефоне, возможно, он скрывает определенный душевный дискомфорт.

2. Как ты относишься к официанту

Если ты идешь в ресторан, то как ты обращаешься к официантам, много говорит о тебе. Когда человек обращается к оказывающим услугу с небольшим уважением или терпением, это, скорее всего, неплохой знак. Таким образом, у тебя может быть идеальный и безошибочный план на первое свидание.

Но если твоя партнерша плохо обращается с окружающими ее людьми или слишком много жалуется, это красное знамя, которое ты не должен игнорировать. Это может являться признаком того, как человек реагирует на стресс.

3. Тип обуви, которую ты носишь

Согласно исследованию, опубликованному в ScienceDirect, тип обуви, которую ты носишь чаще всего, много говорит о твоей личности. В этом исследовании группа людей проанализировала фотографии обуви и создала описание типа человека, который будет носить эту обувь, какая отвечала бы личности участников.

Например, удобная обувь говорит о гибких людях, а слишком чистая – о тревоге.



Выбор обуви тоже может многое рассказать о человеке / Фото Lefteris kallergis

4. Зрительный контакт

Легкость, с которой человек может смотреть в глаза, разговаривая с кем-то, показывает, насколько он уверен в себе.

Уверенный в себе и доминирующий человек, как правило, легче смотрит в глаза, чем неуверенный в себе. И да, это одна из многих уловок, которые ты можешь сделать с языком тела, чтобы добиться успеха в обществе.

5. Способ приветствия

Когда человек пожимает руку при поздравлении, это обычно знак уверенности и защищенности, кроме того, что это, вероятно, более общительный человек. С другой стороны, неуверенное рукопожатие говорит о застенчивых и, возможно, нервных людях.

6. Пунктуальность

Когда человек очень опаздывает, это может быть признаком его небрежности. Также возможно, что ты привык делать многое одновременно, но это будет постепенно проявляться.



Опаздывающий человек может быть небрежным / Фото Andraz Lazic

7. Не считаешься с мнением других

Если, например, ты встречаешься с барышней, и однажды ночью она решает заказать еду домой. Самым нормальным и внимательным было бы для нее спросить тебя, не хочешь ли ты чего-нибудь. Однако когда человек думает только о пище для себя, это может быть признаком эгоизма.

8. Издевательские комментарии

Когда люди делают постоянные насмешливые или неуважительные комментарии, это, вероятно, люди, которые видят только негативную сторону вещей и не уважают других. От таких людей тоже следует дистанцироваться.

9. На что смотришь, когда пьешь из стакана

За этим ключом интересно смотреть. Если человек пьет из стакана и при этом смотрит на его край, вероятно, он является общительным человеком, который легко доверяет другим. С другой стороны, если человек смотрит в стакан во время питья, это, вероятно, кто-то замкнутый, интроспективный и эгоцентричный. Люди, которые закрывают глаза, когда пьют из стакана, чувствуют боль или дискомфорт.

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Как видишь, о человеке часто говорят не только его слова, но и поступки. Обрати внимание на эти признаки, когда будешь знакомиться с другими. Они позволят тебе сформировать целостную картину о том, кто хочет попасть в твой круг общения.