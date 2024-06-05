Заниматься любовью или заниматься сексом: в чем разница и зачем об этом знать

Одни и те же жесты или одни и те же действия могут означать совершенно разное в зависимости от обстоятельств. Объятия могут быть наивысшим жестом любви, простым прощанием или оглашением приговора. Так же и с сексом.

Секс охватывает много факторов: гормоны, любовь, влечение, увлечение, желание, власть и тому подобное. В зависимости от веса каждой из составляющих, мы будем говорить о любви или о сексе. Но граница между этими понятиями не является четкой.

Смотри также Сексолог объяснила, почему мужчины теряют сексуальное влечение и что с этим можно сделать

Что значит заниматься сексом

Секс может быть невероятным опытом, независимо от того, любишь ли ты человека, с которым занимаешься сексом, и даже нравится ли он тебе. Секс можно определить как просто удовлетворение желания тела.

Сексолог Сильвия Санц отмечает, что эта форма активности является более импульсивной и менее наполненной эмоциональной связью, вместо этого сосредоточена в основном на физическом удовольствии и снятии напряжения.

То есть занятие сексом – это просто физический акт, в котором различные части тела стимулируются с целью оргазма или физического удовольствия. Это имеет мало общего с любовью.

Что значит заниматься любовью

Занятие любовью охватывает и секс, то есть также содержит стремление удовлетворить влечение и наши физические потребности, но с добавлением желания создать ощущение связи и единства с другим человеком. Здесь секс – своеобразная физическая кульминация любви.

Сильвия Санц указывает, что чувство любви, расположения и привязанности являются важными для занятий любовью. А сексуальная активность становится средством выражения и укрепления этих чувств.

для занятий любовью. А сексуальная активность становится средством выражения и укрепления этих чувств. Во время занятия любовью обычно присутствуют жесты нежности, обожания или привязанности, которых по большей части нет во время простого секса. Хотя эти жесты и не являются обязательными.

присутствуют жесты нежности, обожания или привязанности, которых по большей части нет во время простого секса. Хотя эти жесты и не являются обязательными. Также не обязательно быть влюбленным, чтобы заниматься любовью, хотя здесь есть почти столько же мыслей, сколько людей. Необходимым является лишь какое-либо чувство привязанности, даже если его нельзя назвать любовью.

К слову, занятия любовью на самом деле могут заставить двух людей влюбиться, пробуждая эмоции, которые бы не проявились, если бы не произошел физический и духовный союз.

Граница между сексом и любовью, если ее пересечь, может приблизить тебя к счастью / Фото freepik

Между любовью и сексом

Секс имеет множество положительных последствий для нашего организма, как физических, так и психических. Занятие любовью, в дополнение к этим преимуществам, может позволить нам достичь более глубокого состояния личной реализации, обрести счастье как индивидуальное, так и в паре.

Но важно понимать, что не существует абсолютного критерия, который можно применить к каждому сексуальному акту, чтобы отличить их друг от друга. Но можно на кое-что обратить внимание.

После секса люди, которые любят друг друга и имеют тесную связь, говорят о своих чувствах.

Во время секса они думают об удовлетворении друг друга, а не только о собственном.

И они имеют гораздо больше общего, чем этот сексуальный акт (ожидания на будущее, совместные планы, какие-то обязательства и тому подобное).

То есть, да, абсолютной истины не существует, но все мы имеем определенное представление о том, чем любовь отличается от секса.

Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для установления диагноза или медицинских заключений. Публикации на сайте основаны на научно обоснованных исследованиях. Но если тебе нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратись к врачу.