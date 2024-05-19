У нее спросили следующее: "В последнее время его либидо резко упало, а мое возросло. Я бы хотела заниматься сексом три – четыре раза в неделю, но он засыпает, как только его голова касается подушки, и никогда не проявляет интереса в другое время. Как сделать так, чтобы мы снова были счастливы?"
Смотри также Двух одинаковых не существует: эксперт назвал 8 типов пенисов и объяснил их отличия
Как преодолеть разницу в либидо, если мужчина начал терять сексуальное влечение
Разница в либидо, по словам Маккимми, самая распространенная проблема, с которой пары обращаются к ней как семейному терапевту и сексологу. Она может вызвать болезненные эмоции, но с ней можно работать.
Многие пары чувствуют разницу в уровнях желания. Это не обязательно является отражением их любви или влечения – либидо обычно колеблется в течение жизни. Однако, когда происходят внезапные или резкие изменения, стоит выяснить причины,
– говорит специалист.
Когда мужчина теряет интерес к сексу, это может бросить вызов его чувству маскулинности и самоценности, что приводит к чувству стыда и беспомощности. Это также сложно для их партнеров, потому что разрушает стереотип, якобы мужчины всегда хотят секса.
Сексолог назвала 4 совета, как преодолеть разницу в либидо в паре / Фото gpointstudio@freepik
Первый – сопереживать. Обе ваши мысли являются правильными, а чувства – настоящими. Надо увидеть перспективу или угол зрения друг друга. Сопереживание помогут работать в команде и поддерживать крепкие отношения.
Второй – понять, что может влиять на сексуальное влечение. Сексуальное влечение является чувствительным и реагирует на различные факторы вокруг, как физические или биологические, так и эмоциональные, психологические, экологические и тому подобное. Следует начать с попытки понять, что происходит с мужчиной, что именно привело к его низкому либидо. Вот, к слову, распространенные причины:
- Стресс.
- Депрессия.
- Проблемы со здоровьем.
- Побочные эффекты лекарств.
- Тревога о производительности.
- Неудовлетворенность отношениями.
- Проблемы с эрекцией.
- Гормональные проблемы.
Третий – удовлетворяйте потребности друг друга в близости вне секса. Крепкие отношения – это важный фундамент для развития сексуального желания. Это о любви, флирте, доверии, безопасности. Проявляйте любовь и привязанность друг к другу, развлекайтесь и играйте вместе, проводите важные разговоры и показывайте друг другу, что вы в эмоциональной безопасности.
Еще интересное Какими предметами быта мастурбируют чаще всего: некоторые вещи в гостях лучше не брать в руки
Четвертый – восстанавливайте сексуальную близость так, чтобы это было приятно для вас обоих. В длительных отношениях сексуальная близость не всегда возникает сама собой. Самые счастливые пары предпринимают практические шаги, чтобы поддерживать секс в своей спальне. Возможно, стоит обсудить, какие конкретные действия вы можете сделать, например, запланировать время для интимной близости, когда мужчина не уставший, или делать то, что точно распалит его желание.