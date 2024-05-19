У нее спросили следующее: "В последнее время его либидо резко упало, а мое возросло. Я бы хотела заниматься сексом три – четыре раза в неделю, но он засыпает, как только его голова касается подушки, и никогда не проявляет интереса в другое время. Как сделать так, чтобы мы снова были счастливы?"

Смотри также Двух одинаковых не существует: эксперт назвал 8 типов пенисов и объяснил их отличия

Как преодолеть разницу в либидо, если мужчина начал терять сексуальное влечение

Разница в либидо, по словам Маккимми, самая распространенная проблема, с которой пары обращаются к ней как семейному терапевту и сексологу. Она может вызвать болезненные эмоции, но с ней можно работать.

Многие пары чувствуют разницу в уровнях желания. Это не обязательно является отражением их любви или влечения – либидо обычно колеблется в течение жизни. Однако, когда происходят внезапные или резкие изменения, стоит выяснить причины,

– говорит специалист.

Когда мужчина теряет интерес к сексу, это может бросить вызов его чувству маскулинности и самоценности, что приводит к чувству стыда и беспомощности. Это также сложно для их партнеров, потому что разрушает стереотип, якобы мужчины всегда хотят секса.

Как справляться с разницей в либидо? Счастье – это нечто большее, чем цифры. Это не о компромиссе по количеству секса, а о совместной работе над тем, чтобы оба в паре чувствовали понимание, любовь и желание. Работать над этим нелегко, но есть шаги, которые могут помочь.

Сексолог назвала 4 совета, как преодолеть разницу в либидо в паре / Фото gpointstudio@freepik

Первый – сопереживать. Обе ваши мысли являются правильными, а чувства – настоящими. Надо увидеть перспективу или угол зрения друг друга. Сопереживание помогут работать в команде и поддерживать крепкие отношения.

Второй – понять, что может влиять на сексуальное влечение. Сексуальное влечение является чувствительным и реагирует на различные факторы вокруг, как физические или биологические, так и эмоциональные, психологические, экологические и тому подобное. Следует начать с попытки понять, что происходит с мужчиной, что именно привело к его низкому либидо. Вот, к слову, распространенные причины:

Стресс.

Депрессия.

Проблемы со здоровьем.

Побочные эффекты лекарств.

Тревога о производительности.

Неудовлетворенность отношениями.

Проблемы с эрекцией.

Гормональные проблемы.

Третий – удовлетворяйте потребности друг друга в близости вне секса. Крепкие отношения – это важный фундамент для развития сексуального желания. Это о любви, флирте, доверии, безопасности. Проявляйте любовь и привязанность друг к другу, развлекайтесь и играйте вместе, проводите важные разговоры и показывайте друг другу, что вы в эмоциональной безопасности.

Еще интересное Какими предметами быта мастурбируют чаще всего: некоторые вещи в гостях лучше не брать в руки​​​​​​

Четвертый – восстанавливайте сексуальную близость так, чтобы это было приятно для вас обоих. В длительных отношениях сексуальная близость не всегда возникает сама собой. Самые счастливые пары предпринимают практические шаги, чтобы поддерживать секс в своей спальне. Возможно, стоит обсудить, какие конкретные действия вы можете сделать, например, запланировать время для интимной близости, когда мужчина не уставший, или делать то, что точно распалит его желание.

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для установления диагноза или медицинских заключений. Публикации на сайте основаны на научно обоснованных исследованиях. Но если Тебе нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратись к врачу.