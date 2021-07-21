Словацкая фитнес-модель лишила подписчиков сна: голое фото 18+

Люсия Яворчекова – еще одна красавица, за которой мы обожаем следить в инстаграме. Оно и неудивительно, ведь словацкая фитнес-модель регулярно выкладывает пикантные кадры, которые просто невозможно обойти вниманием. На этот раз она решила не делать исключений, поделившись фотографией, на которой она позирует абсолютно голой.

Роскошное фото Люсии сделали в Мексике. На нем красавица позирует без одежды на фоне воды. Кадр позволяет вдоволь полюбоваться соблазнительными формами фитнес-модели. Поэтому айда вместе с Men 24 любоваться невероятной Люсией Яворчековой.

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"Если художник влюбился в тебя, ты никогда не умрешь", – написала она под постом.

И действительно, новое фото Люсии Яворчековой – настоящее произведение искусства. А самое интересное то, что за кадром был ее любимый, которому и удалось снять фитнес-модель так, чтобы ее подписчики буквально лишились сна.

Неудивительно, что кадр очень скоро собрал более 85 тысяч лайков, а также безумное количество комментариев:

"Чрезвычайно красивая Люсия";

"Потрясающая красавица";

"Это настоящее искусство";

"Чрезвычайная. Люблю тебя";

"Красивая и сексуальная";

"Завораживающая красота";

"Настоящая королева";

"Фантастическая и соблазнительная".

Не поленись поставить лайк Люсии Яворчековой. А еще подпишись на нее. Ты же не хочешь пропустить порцию горяченького от сексуальной фитнес-модели?

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