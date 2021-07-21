Словацька фітнес-модель позбавила підписників сну: голе фото 18+

Люсія Яворчекова – ще одна красуня, за якою ми обожнюємо слідкувати в інстаграмі. Воно й не дивно, адже словацька фітнес-модель регулярно викладає пікантні кадри, які просто неможливо оминути увагою. Цього разу вона вирішила не робити винятків, поділившись світлиною, на якій вона позує абсолютно голою.

Розкішне фото Люсії зробили у Мексиці. На ньому красуня позує без одягу на фоні води. Кадр дозволяє вдосталь помилуватися спокусливими формами фітнес-моделі. Тож гайда разом з Men 24 милуватися неймовірною Люсією Яворчековою.

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"Якщо художник закохався у тебе, ти ніколи не помреш", – написала вона під постом.

І справді, нове фото Люсії Яворчекової – справжній витвір мистецтва. А найцікавіше те, що за кадром був її коханий, котрому й вдалося зняти фітнес-модель так, щоб її підписники буквально позбулися сну.

Не дивно, що кадр дуже скоро зібрав понад 85 тисяч лайків, а також шалену кількість коментарів:

"Надзвичайно красива Люсія";

"Приголомшлива красуня";

"Це справжнє мистецтво";

"Надзвичайна. Люблю тебе";

"Красива та сексуальна";

"Заворожуюча врода";

"Справжня королева";

"Фантастична та спокуслива".

Не полінуйся поставити лайк Люсії Яворчековій. А ще підпишися на неї. Ти ж не хочеш пропустити порцію гаряченького від сексуальної фітнес-моделі?

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