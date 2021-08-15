Голая грудь фитнес-модели лишила сна ее подписчиков: соблазнительное фото

Люсия Яворчекова – наша любимица. Оно и неудивительно, ведь словацкая фитнес-модель регулярно выкладывает фото, которые лишают дара речи. На этот раз она пошла еще дальше. Красавица буквально лишила сна своих подписчиков кадром, на котором она позирует топлес. Ох, как же горячо!

Эротический кадр, на котором можно разглядеть пышный бюст Люсии Яворчековой, собрал более 50 тысяч лайков, а также безумное количество комментариев. Поэтому айда наслаждаться соблазнительным фото фитнес-модели на Men 24.

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"Она дико цветет и ярко горит", – написала она под постом.

И хотя мы не совсем понимаем, что имела в виду Люсия Яворчекова, это не помешало насладиться порцией соблазна от нее. Мы же традиционно оставляем для тебя лучшие комментарии, которыми подписчики буквально засыпали красавицу:

"Лучшее твоё фото";

"Очень и очень горячая";

"Потрясающий кадр";

"Я люблю тебя, красавица";

"Чрезвычайная женщина";

"У тебя невероятное тело";

"Чувственная сексуальность";

"Хочу, чтобы моя девушка была такая, как ты";

"Прекрасная и волшебная".



Люсия Яворчекова снялась топлес, чем взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Яворчековой

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Следить за Люсией Яворчековой в инстаграме – сплошное удовольствие. Поэтому мы рекомендуем подписаться на нее, чтобы одним из первых наслаждаться горячими фото фитнес-модели.