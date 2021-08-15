Голі груди фітнес-моделі позбавили сну її підписників: спокусливе фото

Люсія Яворчекова – наша улюблениця. Воно й не дивно, адже словацька фітнес-модель регулярно викладає фото, які позбавляють дару мови. Цього разу вона пішла ще далі. Красуня буквально позбавила сну своїх підписників кадром, на якому вона позує топлес. Ох же ж гаряче!

Еротичний кадр, на якому можна розгледіти пишний бюст Люсії Яворчекової, зібрав понад 50 тисяч лайків, а також шалену кількість коментарів. Тож гайда насолоджуватися спокусливим фото фітнес-моделі на Men 24.

Варте уваги Nemiroff Digestive Fest повертається: як отримати комплімент від бармена

"Вона дико цвіте та яскраво горить", – написала вона під постом.

І хоч ми не зовсім розуміємо, що мала на увазі Люсія Яворчекова, це не завадило насолодитися порцією спокуси від неї. Ми ж традиційно залишаємо для тебе найкращі коментарі, якими підписники буквально засипали красуню:

"Найкраще твоє фото";

"Дуже і дуже гаряча";

"Приголомшливий кадр";

"Я люблю тебе, красуне";

"Надзвичайна жінка";

"У тебе неймовірне тіло";

"Чуттєва сексуальність";

"Хочу, щоб моя дівчина була така як ти";

"Прекрасна й чарівна".



Люсія Яворчекова знялася топлес, чим розбурхала мережу / Фото з інстаграму Яворчекової

Тобі сподобається Американська модель скинула бікіні для ефектного фото

Слідкувати за Люсією Яворчековою в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож ми рекомендуємо підписатися на неї, щоб одним з перших насолоджуватися гарячими фото фітнес-моделі.