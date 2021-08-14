На этот раз Брит Мануэла снялась в крошечном бикини, которое выигрышно подчеркивает ее соблазнительные формы. В конце съемки она вообще сбросила его, что еще больше взбудоражило подписчиков красавицы.
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Неудивительно, что серия кадров с Брит Мануэлой за сутки набрала более 70 тысяч лайков, а также безумное количество комплиментов. Читатели модели восхваляли не только ее идеальное тело, но и чувство юмора:
- "Потрясающая";
- "Мне нужно твоё бикини";
- "Почему ты настолько безупречна?";
- "Самая красивая модель в мире";
- "О, Боже! Как же мне нравятся эти фотографии";
- "Ты настоящая богиня";
- "Я выбрасываю свой гамбургер";
- "Горячая, как лето";
- "Нам нужно последнее фото, на котором позируешь ты, а не купальник!".
Брит Мануэла снялась в бикини в бассейне / Фото с инстаграма Мануэлы
Горячие фото модели взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Мануэлы
Подписчикам понравились соблазнительные формы модели / Фото с инстаграма Мануэлы
А потом Брит Мануэла сбросила бикини / Фото с инстаграма Мануэлы
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И пока мы все ждем новых постов от Брит Мануэлы, ты можешь подписаться на модель. На инстаграме соблазнительной красавицы всегда очень и очень жарко. Поэтому не пропусти порцию свеженького от нее!