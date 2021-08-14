На этот раз Брит Мануэла снялась в крошечном бикини, которое выигрышно подчеркивает ее соблазнительные формы. В конце съемки она вообще сбросила его, что еще больше взбудоражило подписчиков красавицы.

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Неудивительно, что серия кадров с Брит Мануэлой за сутки набрала более 70 тысяч лайков, а также безумное количество комплиментов. Читатели модели восхваляли не только ее идеальное тело, но и чувство юмора:

  • "Потрясающая";
  • "Мне нужно твоё бикини";
  • "Почему ты настолько безупречна?";
  • "Самая красивая модель в мире";
  • "О, Боже! Как же мне нравятся эти фотографии";
  • "Ты настоящая богиня";
  • "Я выбрасываю свой гамбургер";
  • "Горячая, как лето";
  • "Нам нужно последнее фото, на котором позируешь ты, а не купальник!".

Брит Мануэла снялась в бикини в бассейне
Брит Мануэла снялась в бикини в бассейне / Фото с инстаграма Мануэлы

Фото Брит Мануэлы собрали более 70 000 лайков
Горячие фото модели взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Мануэлы

Читатели в восторге от горячих фото Брит Мануэлы
Подписчикам понравились соблазнительные формы модели / Фото с инстаграма Мануэлы

Брит Мануэла сбросила купальник
А потом Брит Мануэла сбросила бикини / Фото с инстаграма Мануэлы

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И пока мы все ждем новых постов от Брит Мануэлы, ты можешь подписаться на модель. На инстаграме соблазнительной красавицы всегда очень и очень жарко. Поэтому не пропусти порцию свеженького от нее!