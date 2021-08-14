На этот раз Брит Мануэла снялась в крошечном бикини, которое выигрышно подчеркивает ее соблазнительные формы. В конце съемки она вообще сбросила его, что еще больше взбудоражило подписчиков красавицы.

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Неудивительно, что серия кадров с Брит Мануэлой за сутки набрала более 70 тысяч лайков, а также безумное количество комплиментов. Читатели модели восхваляли не только ее идеальное тело, но и чувство юмора:

"Потрясающая";

"Мне нужно твоё бикини";

"Почему ты настолько безупречна?";

"Самая красивая модель в мире";

"О, Боже! Как же мне нравятся эти фотографии";

"Ты настоящая богиня";

"Я выбрасываю свой гамбургер";

"Горячая, как лето";

"Нам нужно последнее фото, на котором позируешь ты, а не купальник!".



Брит Мануэла снялась в бикини в бассейне / Фото с инстаграма Мануэлы



Горячие фото модели взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Мануэлы



Подписчикам понравились соблазнительные формы модели / Фото с инстаграма Мануэлы



А потом Брит Мануэла сбросила бикини / Фото с инстаграма Мануэлы

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