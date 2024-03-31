Что такое странные ароматические ноты

Одна из главных целей ароматов – вызвать воспоминания и ощущения. Достигают этого благодаря сочетанию ингредиентов и построению обонятельной пирамиды. С одной стороны, есть хорошо известные, такие как аромат розы, мандарина и кедра. Затем – те, с которыми мы не так хорошо знакомы, но их используют довольно часто, например агаровое дерево, мускус и амбра.

Смотри также Коктейль, который понравится твоим друзьям: как приготовить Nemiroff Pear Sour

В категории странных же мы видим ноты, которые редко используют в парфюмерии. Они никогда не являются звездными ингредиентами, но выделяются экзотичностью и смелостью. Иногда это элементы, которые существуют в реальном мире, но не имеют запаха. Иногда это ароматические интерпретации концепции.

Нет какой-то линии, которой можно было бы придерживаться, возможно, именно поэтому их классифицируют как странные. В этом семействе мы можем найти примерно 50 различных нот. А какие же самые странные и могут привлечь наше внимание?

О некоторых ингредиентах духов мы бы и подумать не могли / Фото wayhomestudio@freepik