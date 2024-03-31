Что такое странные ароматические ноты
Одна из главных целей ароматов – вызвать воспоминания и ощущения. Достигают этого благодаря сочетанию ингредиентов и построению обонятельной пирамиды. С одной стороны, есть хорошо известные, такие как аромат розы, мандарина и кедра. Затем – те, с которыми мы не так хорошо знакомы, но их используют довольно часто, например агаровое дерево, мускус и амбра.
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В категории странных же мы видим ноты, которые редко используют в парфюмерии. Они никогда не являются звездными ингредиентами, но выделяются экзотичностью и смелостью. Иногда это элементы, которые существуют в реальном мире, но не имеют запаха. Иногда это ароматические интерпретации концепции.
Нет какой-то линии, которой можно было бы придерживаться, возможно, именно поэтому их классифицируют как странные. В этом семействе мы можем найти примерно 50 различных нот. А какие же самые странные и могут привлечь наше внимание?
О некоторых ингредиентах духов мы бы и подумать не могли / Фото wayhomestudio@freepik
- Кровь. Только 15 парфюмов рискнули включить эту нетипичную и шокирующую ноту в свою композицию. Важно уточнить, что речь идет не о человеческой крови или любого другого живого существа, а о синтетической. Ее ароматическая интерпретация базируется на свежести и металлическом оттенке.
- Песок. Он относится к минеральным нотам. Свежий, влажный и соленый аромат, который передает суть дня на пляже. Этот тип ингредиентов часто встречается в духах и аэрозолях для тела, их цель – освежать в течение жаркого дня. И несколько известных брендов часто используют его в летних коллекциях.
- Яйцо. Этот ингредиент есть в классификации странных в духах, но информации о его конкретном аромате очень мало. Сейчас только один аромат использует его в верхних нотах – Butter Batik Cake. Его ольфакторная пирамида имитирует ингредиенты для торта: мука, коричневый сахар, сливочное масло и яйцо.
- Солнечные ноты. Эти ароматы характеризуются больше всего тем, насколько абстрактными они могут быть. Но как бы сложно в это ни было поверить, солнечные ноты являются одними из самых распространенных в категории странных парфюмерных ингредиентов. Эти ароматы обычно состоят из цветочных экстрактов, и их цель – напомнить о свежести летнего восхода солнца, которую можно найти в духах.
- Лед. Очевидно, что он не имеет запаха, но, как и в случае с водными нотами, его функция в том, чтобы привнести в духи ореол свежести. Он дает скорее художественный штрих и, возможно, не делает большого ароматического вклада, но все же – суть свежего аромата всегда усиливается благодаря добавлению этого типа аккордов.