Однако опыт успешных людей в разных сферах или карьерах свидетельствует, что есть определенные вещи, которые действительно могут помочь – повысить производительность, работать лучше, иметь устойчивость, более эффективно строить успех.
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Сформированные на основе этого опыта правила могут быть полезными и для других людей. Если, конечно, те будут понимать, что успех не придет за одну ночь или случайно. Ведь правила существуют, чтобы помочь достичь успеха, а не гарантировать его.
6 золотых правил, которые никогда не нарушают успешные мужчины
По мнению экспертов LinkedIn, Forbes, даже Бенджамина Франклина и Билла Гейтса, есть несколько правил, которые могут стать фундаментом успеха, если их правильно применять и не нарушать.
- Первое – осознавай цель. Первый шаг к успеху – это знать свою цель, причину, почему ты работаешь каждый день, и почему будешь продолжать прилагать усилия, даже если на пути будут препятствия. Ричард Брэнсон из Virgin Group предлагает начать с того, чтобы спросить себя, добавляет ли эта цель что-то к твоей жизни и жизни других людей, и можешь ли ты сделать это лучше, чем те, кто уже это делает.
- Второе – не жертвуй отдыхом и благополучием. Билл Гейтс как-то рассказал, что в начале карьеры работал до поздней ночи и мало спал, думая, что так у него будет больше времени на создание того, что впоследствии станет Microsoft. Со временем он понял, что это истощает его, влияет на мотивацию, творчество и способность ясно мыслить. Поэтому он изменил свой распорядок дня и сделал отдых приоритетом, чтобы работать лучше, делать меньше ошибок, и получать больше удовольствия от своей работы.
Есть несколько правил, которые могут стать фундаментом успеха / Фото freepik
- Третье – спрашивай и слушай. Это одно из золотых правил эмоционального интеллекта. Это о том, чтобы не предполагать и не оставлять сомнений. О том, чтобы спрашивать о сложном, о необходимом для лучшей работы или для лучшего общения с другими. И о том, чтобы быть готовым слушать, открыто, активно и терпеливо, ответы на вопросы.
- Четвертое – не бойся ошибок. Доктор Арнольд Бекман, который изобрел несколько научных инструментов, сделавших революцию в медицине, придерживался нескольких простых правил, самым важным из которых было: "Не бойся делать ошибки. Если ты не делаешь ошибок, ты, вероятно, не делаешь много". Это не значит, что ты не должен стремиться делать все правильно, но надо перестать воспринимать ошибки как неудачи и начать видеть в них возможности.
- Пятое – празднуй победы. Согласно данным Профессиональной ассоциации авторов резюме и карьерных тренеров, Бенджамин Франклин говорил, что счастье приходит не от огромных успехов, а от маленьких достижений, которые мы имеем каждый день. Поэтому праздновать маленькие победы – это то, что со временем поможет достичь большей цели.
- Шестое – понимай, когда правило надо нарушить. Да, иногда нарушение правила может помочь продвинуться гораздо дальше, но, согласно Forbes, надо понимать, когда и как это делать. А это начинается со знания и усвоения правил. Если ты собираешься нарушить правило, то всегда должен нарушать его ради чего-то лучшего.