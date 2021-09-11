Мадонна показала голую грудь, позируя на кровати

Певица Мадонна не устает эпатировать своих подписчиков. На этот раз 63-летняя звезда выложила серию откровенных фото, сделанных на кровати. На некоторых кадрах она позирует топлес, что изрядно взбудоражило пользователей сети. Наслаждайся порцией соблазна на Men 24!

Провокационные фото Мадонна сделала на кровати. Это придало еще больше дерзости кадрам. И это безумно понравилось миллионной армии поклонников певицы.

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Неудивительно, что за считанные часы серия фото собрала сотни тысяч лайков. Были поклонники Мадонны также максимально щедрыми на комментарии. Традиционно оставляем лучшие из них для тебя:

"Женщина, ты настоящая богиня";

"Такая роскошная дама";

"Эротическая и романтическая";

"Потрясающая";

"Выходи за меня, Мадонна";

"Лучшая";

"Чрезвычайно эротическая";

"Женщина из моих грез".



Мадонна снялась топлес на кровати / Фото с инстаграма Мадонны



Мадонна снялась топлес на кровати / Фото с инстаграма Мадонны



Мадонна снялась топлес на кровати / Фото с инстаграма Мадонны



Мадонна снялась топлес на кровати / Фото с инстаграма Мадонны

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Следить за Мадонной в инстаграме – сплошное удовольствие. Оно и неудивительно, ведь на ее странице регулярно появляются соблазнительные фото. Поэтому не поленись подписаться на нее!