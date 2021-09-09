Неудивительно, что фотография, сделанная на диване, безумно понравилась ее подписчикам. Они оценили не только соблазнительный образ Эбби Довс, но и ее пышные формы.

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Об этом свидетельствуют не только десятки тысяч лайков, но и очень и очень много комментариев. Поклонники модели буквально засыпали ее комплиментами, воспевая красоту модели:

  • "Ох, какая же ты горячая";
  • "Я в восторге";
  • "Абсолютно потрясающая";
  • "Красота, от которой кружится голова";
  • "Очень красивая";
  • "Это лучше, чем любой летний день";
  • "Эбби, ты очень сексуальная леди";
  • "Тебе очень идет белый цвет";
  • "Привлекательная сладкая девочка".

Эбби ко всему чуть вместила бюст в маленькую платье
Эбби Довс показала пышный бюст в крохотном платье / Фото с инстаграма Довс

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Эбби Довс – одна из тех немногих красавиц, которые вызывают неподдельный восторг. Поэтому не забудь подписаться на нее. Гарантируем, тебе понравятся публикации, которые регулярно появляются на ее странице в инстаграме.