Мадонна показала голі груди, позуючи на ліжку

Співачка Мадонна не стомлюється епатувати своїх підписників. Цього разу 63-річна зірка виклала серію відвертих фото, зроблених на ліжку. На деяких кадрах вона позує топлес, що неабияк розбурхало користувачів мережі. Насолоджуйся порцією спокуси на Men 24!

Провокативні фото Мадонна зробила на ліжку. Це додало ще більше зухвалості кадрам. І це шалено сподобалося мільйонній армії прихильників співачки.

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Не дивно, що за лічені години серія фото зібрала сотні тисяч лайків. Були прихильники Мадонни також максимально щедрими на коментарі. Традиційно залишаємо найкращі з них для тебе:

"Жінко, ти справжня богиня";

"Така розкішна пані";

"Еротична й романтична";

"Приголомшлива";

"Виходь за мене, Мадонно";

"Найкраща";

"Надзвичайно еротична";

"Жінка з моїх мрій".



Мадонна знялася топлес на ліжку / Фото з інстаграму Мадонни



Мадонна знялася топлес на ліжку / Фото з інстаграму Мадонни



Мадонна знялася топлес на ліжку / Фото з інстаграму Мадонни



Мадонна знялася топлес на ліжку / Фото з інстаграму Мадонни

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Слідкувати за Мадонною в інстаграмі – суцільне задоволення. Воно й не дивно, адже на її сторінці регулярно з'являються спокусливі фото. Тож не полінуйся підписатися на неї!