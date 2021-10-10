Мы попробуем объяснить, почему БДСМ-практики однозначно должны быть в вашей спальне. Поверь, у них нет ничего ненормального. Поэтому айда добавлять к своей интимной жизни новые краски!

Примечательно Первая украинская миссия на Луну представлена на Экспо-2020 в Дубае

Преимущества БДСМ-практик

В рамках исследования 902 человека, практикующих БДСМ, заполнили анкету о своем психическом здоровье. И по сравнению с респондентами, которые придерживались "ванильного секса", термин, обозначающий стандартный вкус, они кажутся менее невротическими. Кроме того, они более открыты и чувствуют себя в большей безопасности в отношениях, что и повышает их уровень благосостояния.

Исследователи считают, что повышение напряжения в спальне может помочь настроиться и поговорить о своих сексуальных желаниях. Это заставляет вас чувствовать себя более непринужденными.

А с чего стоит начать?

Если вы и хотите попробовать БДСМ, то это не значит, что нужно сразу же приступить к интенсивному извращенному сексу. Так можно все испортить. Лучше делать малые, но уверенные шаги навстречу новому. Экспериментирование в спальне может подарить высокий уровень благосостояния и сексуального удовлетворения, объясняет эксперт по сексу Ава Каделл.

Она рекомендует начать с чего управляемого, например, шлепания.



БДСМ-практики позволяют вам быть раскованными и свободными / Фото Unsplash

Ава Каделл предлагает "прицелиться" чуть ниже ее ягодиц. Мужчины, по ее мнению, часто допускают ошибку, хлопая слишком высоко. Это может вызвать слишком сильную боль, ведь место удара слишком близко к кости.

Она объясняет, что ты активируешь больше нервных окончаний, когда ударяешь по мягким участкам ее ягодиц. Если это сработает, ты можешь постепенно расширять свою БДСМ-жизнь.

Это интересно Как твое отражение в зеркале влияет на сексуальную жизнь