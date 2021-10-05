Месяц по 30 минут в день: блогер показал, в чем польза прыжков со скакалкой

Кем Джонс – один из тех блогеров, которые регулярно бросают себе сумасшедшие вызовы. На этот раз он попытался пойти более простым путем – прыгать со скакалкой в течение 30 дней. Смотри, что из этого вышло!

Наш герой ежедневно выполняет одно и то же: прыгает со скакалкой в течение 30 минут. И если в первый день ему удается непрерывно выполнять это упражнение в течение 1 минуты, то к концу месяца его результат существенно меняется.

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Как 30 минут прыжков со скакалкой в ​​течение месяца меняют твое тело

"Даже с профессиональной скакалкой я все еще могу прыгать только 3 минуты, прежде чем истощиться. Поэтому с большим количеством перерывов я пробиваюсь через свою первую 30-минутную тренировку", – отмечает он.

Однако чем дальше Джонс участвует в тренировке, тем медленнее становятся его движения, и тем длиннее перерывы между раундами.

"Это надирает мне задницу. Мне действительно кажется, что это самые длинные 30 минут в моей жизни", – признается наш герой.

С каждым днем ​​вызов кажется ему уже не таким и легким. В первую неделю его ожидают усталость, усиление боли в мышцах. Поэтому он начинает искать ответы на вопрос, будет ли чувствовать себя он лучше когда-либо. Мы уже молчим о том, что он постоянно бьет себя скакалкой.

"Эта скакалка хочет меня убить!", – шутя добавляет Джонс.

Кем обращается за советом к Дэну Витмеру, одному из парней со скакалкой, публикующих ролики на ютьюбе. Его интересует, как он может улучшить свою технику, в надежде, что это приведет к улучшению его результатов на тренировках.

Что же посоветовал ему Дэн Витмер:

Ваши пятки никогда не должны касаться земли.

Колени должны быть несколько согнутыми.

Во время прыжка вы должны держать локти сбоку.

Плечи должны быть согнуты.

Он добавляет, что стоит держать голову вверху и смотреть вперед. Это позволит правильно держаться во время прыжков.

Смотри на видео, как месяц прыжков со скакалкой повлиял на Кема Джонса:

Следуя этим советам, Кэм начинает показывать прогресс, и к концу месячного испытания он обнаруживает:

что похудел почти на 1,5 килограмма, а его процентное содержание жира в организме упало на 0,3 процента.

Чем больше я тренируюсь, тем больше я получаю удовольствие от тренировок, и я действительно могу подтолкнуть себя. Я заметил улучшение в скорости моих ног, в координации, в кардио, я чувствую себя сильнее... Больше всего я взволнован тем, что открыл для себя новую форму упражнений, которую я действительно люблю,

– добавил он.

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Прыжки со скакалкой не только понравились Кему Джонсу, но и положительно повлияли на его физическую форму. Поэтому мы и тебе рекомендуем попробовать это упражнение. Вполне вероятно оно станет одним с твоих любимых.