Месяц по 30 минут в день: блогер показал, в чем польза прыжков со скакалкой
Источник:Men's Health
Кем Джонс – один из тех блогеров, которые регулярно бросают себе сумасшедшие вызовы. На этот раз он попытался пойти более простым путем – прыгать со скакалкой в течение 30 дней. Смотри, что из этого вышло!
Наш герой ежедневно выполняет одно и то же: прыгает со скакалкой в течение 30 минут. И если в первый день ему удается непрерывно выполнять это упражнение в течение 1 минуты, то к концу месяца его результат существенно меняется.
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Как 30 минут прыжков со скакалкой в течение месяца меняют твое тело
"Даже с профессиональной скакалкой я все еще могу прыгать только 3 минуты, прежде чем истощиться. Поэтому с большим количеством перерывов я пробиваюсь через свою первую 30-минутную тренировку", – отмечает он.
Однако чем дальше Джонс участвует в тренировке, тем медленнее становятся его движения, и тем длиннее перерывы между раундами.
"Это надирает мне задницу. Мне действительно кажется, что это самые длинные 30 минут в моей жизни", – признается наш герой.
С каждым днем вызов кажется ему уже не таким и легким. В первую неделю его ожидают усталость, усиление боли в мышцах. Поэтому он начинает искать ответы на вопрос, будет ли чувствовать себя он лучше когда-либо. Мы уже молчим о том, что он постоянно бьет себя скакалкой.
"Эта скакалка хочет меня убить!", – шутя добавляет Джонс.
Кем обращается за советом к Дэну Витмеру, одному из парней со скакалкой, публикующих ролики на ютьюбе. Его интересует, как он может улучшить свою технику, в надежде, что это приведет к улучшению его результатов на тренировках.
Что же посоветовал ему Дэн Витмер:
- Ваши пятки никогда не должны касаться земли.
- Колени должны быть несколько согнутыми.
- Во время прыжка вы должны держать локти сбоку.
- Плечи должны быть согнуты.
Он добавляет, что стоит держать голову вверху и смотреть вперед. Это позволит правильно держаться во время прыжков.
Смотри на видео, как месяц прыжков со скакалкой повлиял на Кема Джонса:
Следуя этим советам, Кэм начинает показывать прогресс, и к концу месячного испытания он обнаруживает:
- что похудел почти на 1,5 килограмма, а его процентное содержание жира в организме упало на 0,3 процента.
Чем больше я тренируюсь, тем больше я получаю удовольствие от тренировок, и я действительно могу подтолкнуть себя. Я заметил улучшение в скорости моих ног, в координации, в кардио, я чувствую себя сильнее... Больше всего я взволнован тем, что открыл для себя новую форму упражнений, которую я действительно люблю,
– добавил он.
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Прыжки со скакалкой не только понравились Кему Джонсу, но и положительно повлияли на его физическую форму. Поэтому мы и тебе рекомендуем попробовать это упражнение. Вполне вероятно оно станет одним с твоих любимых.