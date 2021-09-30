Он поставил себе ежедневную цель – 100 отжиманий и 50 подтягиваний, которые выполнял в течение недели. Это он должен делать, чтобы проверить, имеет ли такой подход заметное влияние на его тело.

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Блогер делал 100 отжиманий и 50 подтягиваний в день

Он разбивает все 150 повторений на суперсеты по 20 отжиманий и 10 подтягиваний с 90 секундами отдыха.

В первый день его энтузиазму не было предела. Поэтому он выполнил все повторения за 16 с половиной минут. Но на следующий день он понял, что нужно уделять этим упражнениям больше времени, если он действительно хочет продержаться неделю.

В большинстве случаев, когда вы выполняете одну и ту же тренировку снова и снова, вы довольно быстро выходите на плато. А если делаете это слишком часто, вы можете не давать своему телу достаточно отдыха между тренировками, чтобы должным образом полностью восстановиться,

– подчеркивает Лукас.

Но он также добавил, что хорошо знает себя. Он знает, что объем, который он выполняет, достаточно низкий. Поэтому он может спокойно восстановиться в течение 24 – 48 часов.

Смотри, как Лукас выполнял в течение недели 100 отжиманий и 50 подтягиваний:

В конце недели Лукас говорит, что ему удалось нарастить объем груди на несколько сантиметров (по крайней мере частично, благодаря мышечной памяти). И хотя он все еще не может достичь своего предыдущего максимума отжиманий после испытания, он чувствует, что все равно добился прогресса.

"Даже если это действительно отстой – делать что-то, что, как вы знаете, не принесет вам пользу в долгосрочной перспективе, на самом деле найдите момент, чтобы подумать о том, как вы будете чувствовать себя через месяц, два или три. Никаких оправданий. Лучшее время для действий – сейчас. Не утяжеляйте, просто начните", – призвал он.

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