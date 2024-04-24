Миллионеру удалось "обмануть смерть" благодаря одному продукту, который есть на каждой кухне

Человечество, сколько существует, пытается найти секрет вечной молодости. Его поиском занимается также Брайан Джонсон. IT-миллионер каждый год вкладывает семизначные суммы, чтобы отмотать время.

В одном из своих последних видео, выложенных на ютьюб-канале, Брайан Джонсон поделился одним ингредиентом, пишет Men 24. Миллионер уверяет, что с его помощью удается оставаться молодым.

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Этот вкусный ингредиент позволяет ему оставаться молодым

Целиком и полностью принимать на веру то, что сказал Брайан Джонсон, не стоит. Если ты хочешь улучшить самочувствие, то обратись к врачам, которые помогут тебе с помощью диет и физической активности отсрочить биологические процессы в организме.

А теперь вернемся к нашему 46-летнему герою. IT-миллионер известен в сети тем, что он занимается биохакингом. Согласно некоторым источникам, мужчина вложил в прокачку себя бешеную сумму – около 500 миллионов долларов. Причем большую часть – на то, чтобы помолодеть. Собственно, это и позволило ему стать популярным и одновременно противоречивым персонажем.

Ранее он уверял, что сумел отмотать биологические часы на целых восемь лет. Он даже предоставил доказательства. Анализы, которые продемонстрировал Джонсон, показывали, что его легкие и кожа в том состоянии, как у молодых людей.

IT-миллионер в ролике поделился хитростью, которая позволила ему "обмануть смерть". Говорит, что для этого он ежедневно лакомится шоколадом.



Миллионер говорит, что ежедневно ест шоколад / Фото из инстаграма Джонсона

Иногда мы не делаем того, что полезно для нас. Правильный тип высококачественного какао полезен для здоровья, мозга, сердца и настроения. Если вы хотите купить высококачественный шоколад, обратите внимание на несколько вещей: во-первых, это чистое какао; во-вторых, он должен быть не голландским; и в-третьих, проверьте его на содержание тяжелых металлов,

– посоветовал миллионер.

А еще он поделился еще одним своим мнением. Оно касается утверждения, что продукты, которые появляются на прилавках супермаркетов, прошли определенный процесс, который свидетельствует о том, что они безопасны. Джонсон считает, что это не соответствует действительности.

Эти его рассуждения – цветочки. Чтобы понять, на что он готов для вечной молодости, следует немного отмотать историю. Так, раньше он даже вводил себе кровь собственного сына, чтобы омолодиться. Причем это лишь часть от его "Проекта Blueprint". Говорится о крайне непростом распорядке дня, который содержит также множество строгих упражнений, а также четко расписанную диету.



Джонсон вливал в себя кровь своего сына / Фото из инстаграма Джонсона

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