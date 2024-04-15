Да, после этого мужчина перестал узнавать себя в зеркале, на что, шутя, жалуется. Зато без шуток рассказывает (в частности, в своем инстаграме), как ему удалось достичь такого результата.

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Мужчина похудел на 153 килограмма: как ему это удалось

Сам факт похудения – это, конечно, не редкость. Многие люди заслуживают уважения благодаря своим успехам в этом процессе. Впрочем, откровенно говоря, в основном речь о нескольких килограммах, о 10, 20, также и о 50. Но, напомним, Кристоф Вильгельм сбросил невероятные 153 килограмма.

Мой путь к похудению: никакого спорта, никаких операций, только диета. Низкоуглеводная, кетогенная плюс периодическое голодание плюс дефицит калорий. Это может сделать любой, главное – желание,

– заявил Вильгельм.

Когда-то на его ребрах держались более 250 килограммов. Он не имел физической активности и ел слишком много. Кроме того, определенное количество лишнего веса было для него желанным – Вильгельм работал профессиональным футболистом первой национальной лиги Австрии (и весил тогда 152 килограмма).

Вот каким был путь к похудению / Фото из инстаграма Вильгельма

Однако после завершения карьеры в 2011 году килограммы начали добавляться массово. И тогда мужчина решительно взялся за похудение. Он изменил свой рацион, перед этим очень много прочитав книг и рассуждений специалистов в теме.

Сначала это была низкоуглеводная диета, потом совсем без углеводов! Много салата со специальной заправкой и индейкой, немного фруктов и кофе, и большое количество воды – более 8 литров в день. "Это звучит много. Но это было правильное количество для моего веса и размера", – объяснил Вильгельм.

Затем он еще усилил свой план и отказался от фруктов. И вот примерно за полтора года, с ноября 2019 по март 2021, он похудел до 93 килограммов. "Я помню, как в январе 2021 года пошел за покупками в супермаркет, увидел свое отражение в зеркале и не узнал себя", – рассказал мужчина в разговоре с Bild.

Мужчина похудел более чем на 150 килограммов / Фото из инстаграма Вильгельма

Как-то у него спросили: а как насчет кожи?

Конечно, есть избыток кожи, но он не создает никаких проблем – по крайней мере, медицинских. Просто иногда неприятно садиться на морщину или что-то подобное,

– честно ответил Кристоф.

Вильгельм также четко формулирует свою цель: больше никогда не весить более 100 килограммов. Правда, сейчас он более свободно относится к своей диете.

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для постановки диагноза или медицинских заключений. Ели тебе нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратись к врачу.