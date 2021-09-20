Мисс Вселенная Оливиа Калпо показала пышные формы в соблазнительном купальнике

Мы с огромным удовольствием следим за Оливией Калпо в инстаграме. Все потому, что сексуальная Мисс Вселенная регулярно выкладывает на своей странице горячие фото. На них каждый поклонник красавицы имеет возможность любоваться соблазнительными формами.

На этот раз Оливиа Калпо выложила серию фото, сделанных на острове Капри, в Италии. Мисс Вселенная, конечно, позировала в купальнике. Все для того, чтобы каждый мог насладиться сполна ее соблазнительными изгибами.

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Неудивительно, что за считанные часы публикация собрала десятки тысяч лайков, а также безумное количество комментариев. Традиционно оставляем лучшие из них для тебя:

"Ты – настоящий огонь";

"Потрясающая";

"Самая лучшая девушка на Земле";

"Абсолютно привлекательная";

"Оливия показывает нам экзотические места";

"Последнее фото буквально завораживает";

"Настоящая королева";

"Оливия, какие же безупречные фото ты публикуешь";

"Теперь это мой самый любимый остров".



Оливиа Калпо в купальнике взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Калпо



Оливиа Калпо в купальнике взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Калпо



Оливиа Калпо в купальнике взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Калпо



Оливиа Калпо в купальнике взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Калпо

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Оливиа Калпо вызывает неподдельный восторг. Поэтому мы буквально призываем подписаться на красавицу. Это позволит тебе одним из первых любоваться соблазнительными фото Мисс Вселенная.