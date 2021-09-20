Фотографии Саши Чистовой чрезвычайно сильно понравились ее подписчикам. Оно и неудивительно, ведь на кадрах можно хорошо полюбоваться горячими формами красавицы.
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"Спустя две недели появляюсь с такой серией фото. Соскучились? Пора возвращаться, я считаю", – написала она под публикацией.
За более чем сутки серия фото собрала почти 90 тысяч лайков, а также безумное количество комментариев. Айда читать лучшие из них, а затем любоваться соблазнительными изгибами Чистовой:
- "Она была с планеты Марс";
- "Ничего себе возвращение";
- "Саша, это просто кайф";
- "Девушка, вы шикарная!";
- "Крутая съемка";
- "Просто с ума сойти можно";
- "Просто невероятно красивые фото!".
Саша Чистова в крошечном бикини снялась посреди пустыни / Фото с инстаграма Чистовой
Саша Чистова в крошечном бикини снялась посреди пустыни / Фото с инстаграма Чистовой
Саша Чистова в крошечном бикини снялась посреди пустыни / Фото с инстаграма Чистовой
Саша Чистова в крошечном бикини снялась посреди пустыни / Фото с инстаграма Чистовой
Саша Чистова в крошечном бикини снялась посреди пустыни / Фото с инстаграма Чистовой
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Следить за Сашей Чистовой в инстаграме – сплошное удовольствие. Поэтому мы призываем подписаться на красавицу, а также не жалеть лайков для нее. Гарантируем, тебе понравится то, что она публикует в сети!