Міс Всесвіт Олівіа Калпо показала пишні форми у спокусливому купальнику

Ми з величезним задоволенням слідкуємо за Олівією Калпо в інстаграмі. Усе тому, що сексуальна Міс Всесвіт регулярно викладає на своїй сторінці гарячі фото. На них кожен прихильник красуні має можливість милуватися спокусливими формами.

Цього разу Олівіа Калпо виклала серію фото, зроблених на острові Капрі, що в Італії. Міс Всесвіт, ясна річ, позувала у купальнику. Усе для того, щоб кожен міг насолодитися сповна її спокусливими вигинами.

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Не дивно, що за лічені години публікація зібрала десятки тисяч лайків, а також шалену кількість коментарів. Традиційно залишаємо найкращі з них для тебе:

"Ти – справжній вогонь";

"Приголомшлива";

"Найкраща дівчина на Землі";

"Абсолютно приваблива";

"Олівіа показує нам екзотичні місця";

"Останнє фото буквально заворожує";

"Справжня королева";

"Олівіа, які ж бездоганні фото ти публікуєш";

"Тепер це мій найулюбленіший острів".



Олівіа Калпо у купальнику розбурхала мережу / Фото з інстаграму Калпо



Олівіа Калпо у купальнику розбурхала мережу / Фото з інстаграму Калпо



Олівіа Калпо у купальнику розбурхала мережу / Фото з інстаграму Калпо



Олівіа Калпо у купальнику розбурхала мережу / Фото з інстаграму Калпо

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Олівіа Калпо викликає непідробний захват. Тож ми буквально закликаємо підписатися на красуню. Це дозволить тобі одним з перших милуватися спокусливими фото Міс Всесвіт.