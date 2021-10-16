Мисс Вселенная Оливиа Калпо взбудоражила сеть горячими фото в купальнике
Источник:инстаграм Оливии Калпо
На этот раз под нашим прицелом невероятная Оливиа Калпо. Сексуальная Мисс Вселенной решила хорошенько разогреть своих подписчиков. А сделала она это с помощью серии фото, на которых позирует в купальнике. Айда наслаждаться порцией соблазна на Men 24!
Оливиа Калпо – одна из тех немногих красавиц, за которыми очень приятно следить в инстаграме. Неудивительно, что она регулярно выкладывает пикантные фото и видео, которые еще больше будоражат пользователей сети. Не стал исключением ее последний пост, на котором Мисс Вселенной появилась в соблазнительном купальнике.
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Кадры Оливии Калпо безумно понравились ее поклонникам. Об этом свидетельствуют более 170 тысяч лайков, а также множество комментариев и комплиментов. Айда читать лучшие из них:
- "Невероятная малышка";
- "Мне нравится твой образ";
- "Мне нужно еще больше";
- "Фантастическая женщина";
- "Горячая, как ад";
- "Ты просто безупречна";
- "Красивая барышня";
- "Девушка из моих мечтаний";
- "Ты чрезвычайная, Оливия".
Оливиа Калпо снялась в соблазнительном купальнике / Фото с инстаграма Калпо
Оливиа Калпо снялась в соблазнительном купальнике / Фото с инстаграма Калпо
Оливиа Калпо снялась в соблазнительном купальнике / Фото с инстаграма Калпо
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Следить за Оливией Калпо в инстаграме – сплошное удовольствие. Поэтому мы рекомендуем подписаться на красавицу. Гарантируем, тебе понравится то, что публикует в сети Мисс Вселенная!