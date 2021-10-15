Эротический кадр Кейт Бок сделала на фоне моря. Для съёмки она примеряла яркий топ и крошечные трусики. Последние позволили каждому поклоннику вдоволь налюбоваться идеальными ягодицами модели.
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Неудивительно, что за сутки фото собрало почти 20 тысяч лайков. Также поклонники модели были максимально щедрыми на комментарии. Традиционно лови лучшие из них:
- "Нравится это фото";
- "Потрясающая красавица";
- "Яркая богиня";
- "Ты умеешь вдохновлять";
- "Люблю тебя, крошка";
- "Ты просто чрезвычайная";
- "От этого фото просто невозможно оторвать взгляда";
- "Просто роскошные ягодицы".
Модель Кейт Бок заворожила сеть идеальными ягодицами / Фото с инстаграма Бок
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33-летняя Кейт Бок однозначно заслуживает того, чтобы ты подписался на нее. Гарантируем, тебе понравится то, что публикует на своем инстаграме канадская модель. Поэтому не упусти порцию горяченького от нее!