Міс Всесвіт Олівіа Калпо розбурхала мережу гарячими фото у купальнику
Джерело:інстаграм Олівії Калпо
Цього разу під нашим прицілом неймовірна Олівіа Калпо. Сексуальна Міс Всесвіту вирішила добряче розігріти своїх підписників. А зробила вона це за допомогою серії фото, на яких позує у купальнику. Гайда насолоджуватися порцією спокуси на Men 24!
Олівіа Калпо – одна з тих небагатьох красунь, за якими дуже приємно слідкувати в інстаграмі. Тож не дивно, що вона регулярно викладає пікантні фото та відео, які ще більше розбурхують користувачів мережі. Не став винятком її останній пост, на якому Міс Всесвіту постала у спокусливому купальнику.
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Кадри Олівії Калпо шалено сподобалися її прихильникам. Про це свідчать понад 170 тисяч лайків, а також безліч коментарів і компліментів. Гайда читати найкращі з них:
- "Неймовірна крихітка";
- "Мені подобається твій образ";
- "Мені потрібно ще більше";
- "Фантастична жінка";
- "Гаряча, наче пекло";
- "Ти просто бездоганна";
- "Красива панянка";
- "Дівчина з моїх мрій";
- "Ти надзвичайна, Олівіа".
Олівіа Калпо знялася у спокусливому купальнику / Фото з інстаграму Калпо
Олівіа Калпо знялася у спокусливому купальнику / Фото з інстаграму Калпо
Олівіа Калпо знялася у спокусливому купальнику / Фото з інстаграму Калпо
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Слідкувати за Олівією Калпо в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож ми рекомендуємо підписатися на красуню. Гарантуємо, тобі сподобається те, що публікує в мережі Міс Всесвіт!