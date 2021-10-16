Міс Всесвіт Олівіа Калпо розбурхала мережу гарячими фото у купальнику

16 жовтня 2021 , 02:27
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Олівії Калпо

Цього разу під нашим прицілом неймовірна Олівіа Калпо. Сексуальна Міс Всесвіту вирішила добряче розігріти своїх підписників. А зробила вона це за допомогою серії фото, на яких позує у купальнику. Гайда насолоджуватися порцією спокуси на Men 24!

Олівіа Калпо – одна з тих небагатьох красунь, за якими дуже приємно слідкувати в інстаграмі. Тож не дивно, що вона регулярно викладає пікантні фото та відео, які ще більше розбурхують користувачів мережі. Не став винятком її останній пост, на якому Міс Всесвіту постала у спокусливому купальнику.

Варте уваги Перша українська місія на Місяць представлена на Експо-2020 у Дубаї

Кадри Олівії Калпо шалено сподобалися її прихильникам. Про це свідчать понад 170 тисяч лайків, а також безліч коментарів і компліментів. Гайда читати найкращі з них:

  • "Неймовірна крихітка";
  • "Мені подобається твій образ";
  • "Мені потрібно ще більше";
  • "Фантастична жінка";
  • "Гаряча, наче пекло";
  • "Ти просто бездоганна";
  • "Красива панянка";
  • "Дівчина з моїх мрій";
  • "Ти надзвичайна, Олівіа".


Олівіа Калпо знялася у спокусливому купальнику / Фото з інстаграму Калпо


Олівіа Калпо знялася у спокусливому купальнику / Фото з інстаграму Калпо


Олівіа Калпо знялася у спокусливому купальнику / Фото з інстаграму Калпо

Насолоджуйся Канадська модель Кейт Бок похизувалася ідеальними сідницями на пляжі

Слідкувати за Олівією Калпо в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож ми рекомендуємо підписатися на красуню. Гарантуємо, тобі сподобається те, що публікує в мережі Міс Всесвіт!

Автор: Назарій Лазур