На эффектных фото, которыми поделилась Белла Хадид со своими подписчиками, ее можно увидеть в крутых и смелых образах. А ее партнерами по съемкам стали лошади. Айда наслаждаться порцией соблазна от Беллы Хадид на Men 24!

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За считанные часы кадры набрали несколько сотен тысяч лайков, а также безумное количество комментариев. Традиционно оставляем лучшие из них для тебя:

  • "Я влюблен в тебя";
  • "Потрясающая и соблазнительная";
  • "Настоящая королева";
  • "Белла, ты безупречная";
  • "Ты очень милая девушка";
  • "Белла, какая же ты горячая";
  • "Ты настоящий ангел, Белла".

Белла Хадид примерила образ наездницы
Белла Хадид примерила образ сексуальной всадницы / Фото Unsplash

Белла Хадид примерила образ наездницы
Белла Хадид примерила образ сексуальной всадницы / Фото Unsplash

Белла Хадид примерила образ наездницы
Белла Хадид примерила образ сексуальной всадницы / Фото Unsplash

Белла Хадид примерила образ наездницы
Белла Хадид примерила образ сексуальной всадницы / Фото Unsplash

Белла Хадид примерила образ наездницы
Белла Хадид примерила образ сексуальной всадницы / Фото Unsplash

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Нам безумно нравится Белла Хадид. Поэтому призываем подписаться на модель. Это позволит тебе одним из первых наслаждаться порцией соблазна от нее!