Модель Кортни Келлар взбудоражила сеть в рубашке на голое тело
Источник:инстаграм Кортни Келлар
На этот раз под нашим прицелом сексуальная американская модель Кортни Келлар. Красавица хорошо знает, что безумно нравится ее подписчикам. Неудивительно, что на ее странице в инстаграме можно вдоволь налюбоваться горячими фотографиями. Не стал исключением ее свежий пост, которым Men 24 рекомендует насладиться!
На соблазнительном фото, которое Кортни Келлар выложила на своем инстаграме, она позирует в рубашке. Особую пикантность кадру добавляет тот факт, что наряд модель примеряла на голое тело. А дополняет жаркий образ пара черных сапог.
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Неудивительно, что поклонники в восторге от Кортни Келлар. Об этом свидетельствуют тысячи лайков, а также огромное количество комментариев. Традиционно лови лучшие из них:
- "Какая же ты горячая";
- "Потрясающая и роскошная";
- "Твое чувство стиля поражает";
- "Самая жаркая девушка в сети";
- "От этих фото просто невозможно оторвать взгляд";
- "Я люблю тебя, Кортни";
- "Тебе безумно подходит черный цвет";
- "Красивая и очень умная".
Кортни Келлар взбудоражила сеть горячими фото / Фото из инстаграма Келлар
Кортни Келлар взбудоражила сеть горячими фото / Фото из инстаграма Келлар
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Кортни Келлар – одна из тех красавиц, за которыми мы рекомендуем следить в инстаграме. Это позволит одним из первых любоваться соблазнительными кадрами, которые она выкладывает в сети. Гарантируем, тебе понравится!