Модель Кортни Келлар взбудоражила сеть в рубашке на голое тело

На этот раз под нашим прицелом сексуальная американская модель Кортни Келлар. Красавица хорошо знает, что безумно нравится ее подписчикам. Неудивительно, что на ее странице в инстаграме можно вдоволь налюбоваться горячими фотографиями. Не стал исключением ее свежий пост, которым Men 24 рекомендует насладиться!

На соблазнительном фото, которое Кортни Келлар выложила на своем инстаграме, она позирует в рубашке. Особую пикантность кадру добавляет тот факт, что наряд модель примеряла на голое тело. А дополняет жаркий образ пара черных сапог.

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Неудивительно, что поклонники в восторге от Кортни Келлар. Об этом свидетельствуют тысячи лайков, а также огромное количество комментариев. Традиционно лови лучшие из них:

"Какая же ты горячая";

"Потрясающая и роскошная";

"Твое чувство стиля поражает";

"Самая жаркая девушка в сети";

"От этих фото просто невозможно оторвать взгляд";

"Я люблю тебя, Кортни";

"Тебе безумно подходит черный цвет";

"Красивая и очень умная".



Кортни Келлар взбудоражила сеть горячими фото / Фото из инстаграма Келлар



Кортни Келлар взбудоражила сеть горячими фото / Фото из инстаграма Келлар

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Кортни Келлар – одна из тех красавиц, за которыми мы рекомендуем следить в инстаграме. Это позволит одним из первых любоваться соблазнительными кадрами, которые она выкладывает в сети. Гарантируем, тебе понравится!