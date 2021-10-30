Модель Кортні Келлар розбурхала мережу у сорочці на голе тіло
Джерело:інстаграм Кортні Келлар
Цього разу під нашим прицілом сексуальна американська модель Кортні Келлар. Красуня добре знає, що шалено подобається її підписникам. Тож не дивно, що на її сторінці в інстаграмі можна вдосталь намилуватися гарячими фотографіями. Не став винятком її свіжий пост, яким Men 24 рекомендує насолодитися!
На спокусливому фото, яке Кортні Келлар виклала на своєму інстаграмі, вона позує у сорочці. Особливої пікантності кадру додає той факт, що вбрання модель приміряла на голе тіло. А доповнює спекотний образ пара чорних чобітків.
Варте уваги Коли менше означає більше: 5 переваг алкоголю у мініформаті
Не дивно, що прихильники у захваті від Кортні Келлар. Про це свідчать тисячі лайків, а також шалена кількість коментарів. Традиційно лови найкращі з них:
- "Яка ж ти гаряча";
- "Приголомшлива та розкішна";
- "Твоє почуття стилю вражає";
- "Найспекотніша дівчина в мережі";
- "Від цих фото просто неможливо відірвати погляду";
- "Я люблю тебе, Кортні";
- "Тобі шалено личить чорний колір";
- "Красива та дуже розумна".
Кортні Келлар розбурхала мережу гарячими фото / Фото з інстаграму Келлар
Кортні Келлар розбурхала мережу гарячими фото / Фото з інстаграму Келлар
Тобі сподобається Скайлер Сімпсон потішила підписників гарячим фото у купальнику
Кортні Келлар – одна з тих красунь, за якими ми рекомендуємо слідкувати в інстаграмі. Це дозволить одним з перших милуватися спокусливими кадрами, які вона викладає в мережі. Гарантуємо, тобі сподобається!