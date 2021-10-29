На фотографии, которую Скайлер Симпсон выложила на своем инстаграме, красавица позирует в купальнике. Особую пикантность кадру добавляет тот факт, что она его немного спустила так, чтобы он едва прикрывал бюст модели. Ох, горячо!

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"Что-то в бассейне в Тоскане с панорамой на виноградники поражает", – написала она.

Но стоит быть откровенными: кого интересуют те виноградники, если можно любоваться Скайлер Симпсон? Неудивительно, что подписчики в восторге от ее фотографии. Об этом свидетельствует множество лайков, а также комментариев:

  • "Моя безупречная мечта";
  • "Какая же ты сексуальная";
  • "Такая потрясающая и соблазнительная";
  • "Чрезвычайно горячая крошка";
  • "Твоя красота завораживает каждого";
  • "Истинная богиня";
  • "Ты становишься лучше с каждым днем".

Скайлер Симпсон снялась в соблазнительном купальнике
Скайлер Симпсон едва прикрыла грудь купальником / Фото из инстаграма Симпсон

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Следить за Скайлер Симпсон в инстаграме – сплошное удовольствие. Так что мы буквально призываем тебя подписаться на модель. Это позволит одним из первых наслаждаться порцией соблазна от красавицы!