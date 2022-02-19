Например, последние несколько дней красавица выкладывает фотографии, на которых позирует в экстремально откровенном нижнем белье. Эффектные кадры пришлись по душе не только нашей редакции, но и поклонникам Эбби Довс.

Стоит внимания Имбирно-маракуевый сорбет и коктейль Double Cosmo: варианты фудпейринга

Неудивительно, что серию фотографий уже успели засыпать лайками и комментариями. Подписчикам модели безумно нравятся не только ее соблазнительные изгибы, но сам факт наличия этих кадров в сети. К твоему вниманию лучшие комментарии, которые оставили под публикациями Эбби Довс ее поклонники:

"Чрезвычайно красивая Эбби";

"Волшебная и сексуальная";

"Истинная богиня";

"Какая же ты потрясающая";

"Очень горячая и соблазнительная женщина";

"В мире нет красивее тебя";

"Ты просто удивительная";

"Безупречность не имеет границ";

"Я влюбился в тебя с первого взгляда";

"Сексуальная кукла".



Эбби Довс снялась в откровенном белье / Фото с инстаграма Довс



Эбби Довс снялась в откровенном белье / Фото с инстаграма Довс



Эбби Довс снялась в откровенном белье / Фото с инстаграма Довс



Эбби Довс снялась в откровенном белье / Фото с инстаграма Довс

Наслаждайся Анна-Мария Олбрых эффектно разлеглась на автомобиле: горячее фото модели