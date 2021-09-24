Модель Мэйди Эдвардс в кружевном белье сделала игривое селфи на кровати

На этот раз под нашим прицелом невероятная Мэйди Эдвардс. Сексуальная австралийская модель знает толк в том, что нравится ее поклонникам. Поэтому она регулярно выкладывает в сеть фотографии, на которых позирует в довольно экстравагантных образах.

На этот раз австралийская модель снялась в кружевном нижнем белье. Горячее фото Мэйди Эдвардс сделала на кровати, чтобы было максимально эротично. И, знаешь, ей удалось достичь желаемого результата.

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Об этом свидетельствуют тысячи лайков под постом красавицы, а также безумное количество комментариев. Подписчики Мэйди были максимально щедрыми на теплые слова, воспевая ее невероятные фигуру и красоту:

"Настоящий ангел";

"Такая кроха";

"Скучаю по тебе, маленькая";

"Какая же ты красивая";

"Фантастическое фото";

"Очень милая";

"Потрясающая";

"Ты просто безупречная";

"Роскошная Клеопатра";

"Какие соблазнительные изгибы".



Мэйди Эдвардс в кружевном белье взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Эдвардс

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Следить за Мэйди Эдвардс в инстаграме – сплошное удовольствие. Поэтому мы буквально призываем тебя подписаться на нее. Это позволит тебе одним из первых наслаждаться порцией соблазна от австралийской модели!