Модель Мэйди Эдвардс в кружевном белье сделала игривое селфи на кровати
Источник:инстаграм Мэйди Эдвардс
На этот раз под нашим прицелом невероятная Мэйди Эдвардс. Сексуальная австралийская модель знает толк в том, что нравится ее поклонникам. Поэтому она регулярно выкладывает в сеть фотографии, на которых позирует в довольно экстравагантных образах.
На этот раз австралийская модель снялась в кружевном нижнем белье. Горячее фото Мэйди Эдвардс сделала на кровати, чтобы было максимально эротично. И, знаешь, ей удалось достичь желаемого результата.
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Об этом свидетельствуют тысячи лайков под постом красавицы, а также безумное количество комментариев. Подписчики Мэйди были максимально щедрыми на теплые слова, воспевая ее невероятные фигуру и красоту:
- "Настоящий ангел";
- "Такая кроха";
- "Скучаю по тебе, маленькая";
- "Какая же ты красивая";
- "Фантастическое фото";
- "Очень милая";
- "Потрясающая";
- "Ты просто безупречная";
- "Роскошная Клеопатра";
- "Какие соблазнительные изгибы".
Мэйди Эдвардс в кружевном белье взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Эдвардс
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Следить за Мэйди Эдвардс в инстаграме – сплошное удовольствие. Поэтому мы буквально призываем тебя подписаться на нее. Это позволит тебе одним из первых наслаждаться порцией соблазна от австралийской модели!