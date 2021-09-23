Горячее фото Бриттни Палмер сделала на подоконнике. Особого внимания заслуживают соблазнительные ножки модели, какие выигрышно подчеркнуты красным платьем, что на ней.

Примечательно Украинский флаг поднимут на Луне: детали миссии Spacebit при поддержке Nemiroff в 2022 году

Это фото не только собрало более 30 тысяч лайков, но и безумное количество комментариев. Традиционно оставляем лучшие из них для тебя:

"Такая потрясающая";

"Леди в красном";

"Это фото захватывает дух";

"Какая же ты волшебная";

"Просто невозможно оторвать взгляда";

"Красивая как всегда";

"Я люблю тебя, крошка";

"Сексуальная богиня";

"Хочу, чтобы ты была моей девушкой".



Бриттни Палмер снялась в эротическом платье / Фото с инстаграма Палмер

Тебе понравится Модель Сара Андервуд похвасталась аппетитными формами посреди пустыни