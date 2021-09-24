Модель Мейді Едвардс у мереживній білизні зробила грайливе селфі на ліжку

Цього разу під нашим прицілом неймовірна Мейді Едвардс. Сексуальна австралійська модель знається на тому, що подобається її прихильникам. Тож вона регулярно викладає в мережу світлини, на яких позує у доволі екстравагантних образах.

Цього разу австралійська модель знялася у мереживній спідній білизні. Гаряче фото Мейді Едвардс зробила на ліжку, щоб було максимально еротично. І, знаєш, їй вдалося досягнути бажаного результату.

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Про це свідчать тисячі лайків під постом красуні, а також шалена кількість коментарів. Підписники Мейді були максимально щедрими на теплі слова, оспівуючи її неймовірні фігуру та красу:

"Справжній ангел";

"Така крихітка";

"Сумую за тобою, маленька";

"Яка ж ти красива";

"Фантастичне фото";

"Дуже мила";

"Приголомшлива";

"Ти просто бездоганна";

"Розкішна Клеопатра";

"Які спокусливі вигини".



Мейді Едвардс у мереживній білизні розбурхала мережу / Фото з інстаграму Едвардс

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Слідкувати за Мейді Едвардс в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож ми буквально закликаємо тебе підписатися на неї. Це дозволить тобі одним з перших насолоджуватися порцією спокуси від австралійської моделі!