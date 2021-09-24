Модель Мейді Едвардс у мереживній білизні зробила грайливе селфі на ліжку
Джерело:інстаграм Мейді Едвардс
Цього разу під нашим прицілом неймовірна Мейді Едвардс. Сексуальна австралійська модель знається на тому, що подобається її прихильникам. Тож вона регулярно викладає в мережу світлини, на яких позує у доволі екстравагантних образах.
Цього разу австралійська модель знялася у мереживній спідній білизні. Гаряче фото Мейді Едвардс зробила на ліжку, щоб було максимально еротично. І, знаєш, їй вдалося досягнути бажаного результату.
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Про це свідчать тисячі лайків під постом красуні, а також шалена кількість коментарів. Підписники Мейді були максимально щедрими на теплі слова, оспівуючи її неймовірні фігуру та красу:
- "Справжній ангел";
- "Така крихітка";
- "Сумую за тобою, маленька";
- "Яка ж ти красива";
- "Фантастичне фото";
- "Дуже мила";
- "Приголомшлива";
- "Ти просто бездоганна";
- "Розкішна Клеопатра";
- "Які спокусливі вигини".
Мейді Едвардс у мереживній білизні розбурхала мережу / Фото з інстаграму Едвардс
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Слідкувати за Мейді Едвардс в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож ми буквально закликаємо тебе підписатися на неї. Це дозволить тобі одним з перших насолоджуватися порцією спокуси від австралійської моделі!