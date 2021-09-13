Модель Раффаэлла Модуньйо показала идеальные изгибы на фоне моря

Раффаэлла Модуньйо – одна из наших любимец. Она не только необычайно красива, но и довольно смелая. Об этом в очередной раз свидетельствуют последние фото, какие итальянская модель выложила на своем инстаграме. Гарантируем, они тебе понравятся!

Эффектные фото Раффаэлла Модуньйо сделала во время отдыха в Италии. Перед своими подписчиками красавица появилась в крошечном бикини, которое выигрышно подчеркивает соблазнительные формы. А легкости и невесомости делает тот факт, что сделанные кадры на яхте.

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Неудивительно, что горячие фотографии Раффаэлло Модуньйо безумно понравились ее подписчикам. Об этом свидетельствует огромное количество лайков, а также комментариев под публикацией:

"Ты, как всегда, безупречная";

"Раффаэлла, ты настоящая королева";

"Ты потрясающая";

"Ты всегда невероятная";

"Абсолютно привлекательная";

"Ты шикарная и великолепная";

"Просто самая лучшая женщина на земле";

"Все, что я могу сказать: "Вау!".



Раффаэлла Модуньйо снялась в крошечном купальнике / Фото с инстаграма Модуньйо



Раффаэлла Модуньйо снялась в крошечном купальнике / Фото с инстаграма Модуньйо

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Раффаэлла Модуньйо – роскошная итальянская модель. Поэтому мы буквально призываем тебя подписаться на нее. Ты же не хочешь пропустить свеженькую порцию горяченького от нее?