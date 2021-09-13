Модель Раффаелла Модуньйо показала ідеальні вигини на фоні моря

Раффаелла Модуньйо – одна з наших улюбленець. Вона не лише надзвичайно красива, а й доволі смілива. Про це вкотре свідчать останні фото, які італійська модель виклала на своєму інстаграмі. Гарантуємо, вони тобі сподобаються!

Ефектні фото Раффаелла Модуньйо зробила під час відпочинку в Італії. Перед своїми підписниками красуня постала у крихітному бікіні, яке виграшно підкреслює спокусливі форми. А легкості та невагомості робить той факт, що зроблені кадри на яхті.

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Не дивно, що гарячі світлини Раффаелли Модуньйо шалено сподобалися її підписниками. Про це свідчить шалена кількість лайків, а також коментарів під публікацією:

"Ти, як завжди, бездоганна";

"Раффаелла, ти справжня королева";

"Ти приголомшлива";

"Ти завжди неймовірна";

"Абсолютно приваблива";

"Ти шикарна та чудова";

"Просто найкраща жінка на землі";

"Усе, що я можу сказати: "Вау!".



Раффаелла Модуньйо знялася у крихітному купальнику / Фото з інстаграму Модуньйо



Раффаелла Модуньйо знялася у крихітному купальнику / Фото з інстаграму Модуньйо

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Раффаелла Модуньйо – розкішна італійська модель. Тож ми буквально закликаємо тебе підписатися на неї. Ти ж не хочеш пропустити свіженьку порцію гаряченького від неї?