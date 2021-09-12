На фото, которое Настя Каменских выложила в инстаграме, певица позирует в нижнем белье. Сделанный кадр в ванной со спины, поэтому каждый ее подписчик имел возможность наслаждаться упругими ягодицами 34-летней певицы.

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Неудивительно, что кадр за считанные часы собрал десятки тысяч лайков, а также безумное количество комментариев. Мы традиционно оставляем лучшие из них для тебя:

  • "Красотка";
  • "Новая Ким";
  • "Ты прекрасная";
  • "Шикарная фигура";
  • "Чудесная панорама";
  • "Настя, ты просто огонь";
  • "Ягодицы отличные";
  • "Потапу повезло".

Настя Каменских снялась в нижнем белье
Настя Каменских похвасталась упругими ягодицами в белье / Фото с инстаграма Каменских

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Мы тоже убеждены, что Потапу с Настей безумно повезло. А еще мы считаем, что тебе пора наконец присоединиться к армии подписчиков Каменских. Это позволит наслаждаться горячими фото певицы!