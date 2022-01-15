Модель Теран Гилоу похвасталась идеальными формами в вязаном бикини

15 января 2022 , 04:35
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Источник:

инстаграм Теран Гилоу

Мы с огромным удовольствием следим за Теран Гилоу в инстаграме. А все потому, что на своей странице она регулярно выкладывает соблазнительные фото и видео.

Не стал исключением ее последний пост. На нем Теран Гилоу позирует в вязаном бикини, выигрышно подчеркивающем ее роскошные формы. Айда вместе с Men 24 наслаждаться горячим фото нашей героини.

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"Извините, пока я целую небо", – написала она под публикацией.

Подписчики Теран Гилоу, как и мы, увлечены ею. Неудивительно, что публикация собрала тысячи лайков, а также безумное количество комментариев. Традиционно лови лучшие из них:

  • "Потрясающая Теран, оставайся такой же";
  • "Какая же ты красивая";
  • "Тебе очень подходит это бикини";
  • "Безупречная и сексуальная женщина";
  • "У тебя потрясающий внешний вид";
  • "Волшебная и соблазнительная";
  • "Идеальная красотка, от которой невозможно оторвать взор";
  • "Моя богиня";
  • "Горячая и потрясающая";
  • "Девочка, тобой можно любоваться целую вечность";
  • "Я влюблен в тебя, Теран".


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Наша героиня влюбляет в себя каждого, кто подписан на нее. Так что не поленись сделать это. Ты же не хочешь упустить свежую порцию горяченького от Теран Гилоу?

Автор: Назарій Лазур