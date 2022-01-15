Модель Теран Гілоу похизувалася ідеальними формами у в'язаному бікіні
Джерело:інстаграм Теран Гілоу
Ми з величезним задоволенням слідкуємо за Теран Гілоу в інстаграмі. А все тому, що на своїй сторінці вона регулярно викладає спокусливі фото та відео.
Не став винятком її останній пост. На ньому Теран Гілоу позує у в'язаному бікіні, який виграшно підкреслює її розкішні форми. Гайда разом з Men 24 насолоджуватися гарячим фото нашої героїні.
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"Вибачте, поки я цілую небо", – написала вона під публікацією.
Підписники Теран Гілоу, як і ми, захоплені нею. Тож не дивно, що публікація зібрала тисячі лайків, а також шалену кількість коментарів. Традиційно лови найкращі з них:
- "Приголомшлива Теран, залишайся такою ж";
- "Яка ж ти красива";
- "Тобі дуже личить це бікіні";
- "Бездоганна та сексуальна жінка";
- "У тебе надзвичайний зовнішній вигляд";
- "Чарівна та спокуслива";
- "Ідеальна красуня, від якої неможливо відірвати погляду";
- "Моя богиня";
- "Гаряча та приголомшлива";
- "Дівчинко, тобою можна милуватися цілу вічність";
- "Я закоханий у тебе, Теран".
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Наша героїня закохує у себе кожного, хто на неї підписаний. Тож не полінуйся зробити це. Ти ж не хочеш проґавити свіжу порцію гаряченького від Теран Гілоу?