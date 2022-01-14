Не стал исключением ее последний пост. На нем можно увидеть Эбби Довс в крохотном бикини, выигрышно подчеркивающем роскошную фигуру австралийки. Так что гайда вместе с Men 24 любоваться соблазнительными формами нашей героини.
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Эффектные фото красавица сделала в бассейне. Хотя кого интересует локация. Нас завораживает не стихия воды, а роскошная фигура Эбби Довс. И неудивительно, ведь купальник едва прикрывает все самое интересное. Пожалуй, именно это и вдохновило подписчиков модели быть максимально щедрыми не только на лайки, но и комментарии:
- "Потрясающая и сексуальная";
- "Фантастическая женщина";
- "От тебя не так-то просто оторвать взгляд";
- "Ты необыкновенно красива, а твои волосы вызывают незаурядный восторг";
- "Твое очарование не знает границ";
- "Я хочу быть рядом с тобой в бассейне";
- "От тебя становится очень и очень жарко";
- "Мне нравятся твои изгибы";
- "Чрезвычайно сексуальная".
Крошечное бикини едва прикрывает пышные формы / Фото с инстаграма Довс
Крошечное бикини едва прикрывает пышные формы / Фото с инстаграма Довс
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Мы, как и подписчики Эбби Довс, в восторге от австралийской модели. Так что тебя призываем не полениться подписаться на красавицу. Это позволит тебе не только стать частью армии ее поклонников, но и регулярно любоваться горячими фото нашей героини.