Наш герой родом из Шотландии. И если врачи отмечают, что в течение 30 и более дней можно прожить на диете из сахара и воды без медицинских последствий, он сумел голодать более года.

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Внимание! Редакция Men 24 категорически не рекомендует повторять то, что ты прочитаешь. Если ты и хочешь похудеть, то обратись к врачу, чтобы узнать, как сделать это безопаснее для твоего организма.

Ходил в туалет раз в 40 – 50 дней

Итак, Ангус Барбьери сумел просидеть на диете, которая не предусматривала твердой пищи, в течение 382 дней. На старте своего пути он весил более 200 килограммов. Соответствующую цифру показали весы на момент, когда мужчина посетил в июне 1965 года медицинский факультет Королевского лазарета Данди.

Персоналу учреждения наш герой заявил, что стремится отказаться от употребления пищи, чтобы похудеть. Врачи его не отговаривали и взялись следить за прогрессом Барбьери и его состоянием здоровья.

У diabetes.co.uk пишут, что тогда медики Ангусу прописали поливитамины и дрожжи. Они считали, что мужчине удастся голодать в течение максимум нескольких дней. Никто не надеялся, что он без еды продержится аж 382 дня. А его рацион, если можно так назвать, составляли чай, кофе, газировка и витамины.



Диета мужчины состояла из чая, кофе и других напитков / Фото freepik

У Барбьера не обнаружили практически ни одного побочного эффекта такого экстремального похудения. Исключением был лишь низкий уровень глюкозы в крови. Интересно, что человек ходил в уборную раз в 40 – 50 дней.

Позже шотландец решил немного ослабить свою строгую диету. Для этого он к горячим напиткам добавлял щепотку сахара или немного молока. И лишь позже он нарушил свой пост.

Какой была его первая еда после диеты

Как только он завершил свое голодание, мужчина съел одно вареное яйцо и ломтик хлеба с маслом.

Мне очень понравилось яйцо, и я чувствовал себя очень сытым,

– поделился он с репортерами.



Мужчина голодал в течение 382 дней / Фото diabetes

В репортаже Chicago Tribune рассказывали, что после года своего голодания Барбьери вообще забыл, какая на вкус еда. Как бы там ни было, а его старания не были напрасными.

Он похудел с 214 килограммов до 80 килограммов и даже сумел удержать вес. После этого эксперимент шотландца попал в Книгу рекорда Гиннеса. Он стал самым длинным из зарегистрированных когда-либо голоданий.



Мужчина похудел с 214 до 80 килограммов / Фото shutterstock

Эксперты отмечают, что хоть история Барбьери имеет успешный финал, сам случай очень необычный. Поэтому они не рекомендуют пытаться повторить что-то подобное. По их мнению, из-за того, что у Ангуса был избыточный вес, к такому посту его тело было подготовлено.

Для людей с нормальным весом длительное голодание может вызвать осложнения со здоровьем, в частности повышенную нагрузку на сердце, даже с приемом пищевых добавок,

– объяснили они.

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Именно поэтому, отмечают они, настолько долго никто не должен голодать. Заметим, что в 60-х годах такие строгие диеты были популярными. Правда, исследования тех времен свидетельствуют о том, что у людей фиксировали сердечную недостаточность, а некоторые вообще от голода умирали.

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для установления диагноза или медицинских заключений. Публикации на сайте основаны на научно обоснованных исследованиях. Но если Тебе нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратись к врачу.