Мужчина похудел, чтобы отомстить бывшей, которая бросила его из-за веса: трансформация впечатляет

Он потерял девушку – и в результате 64 килограмма веса. 27-летний Нитхун Пувираджасингам набрал 44 килограмма во время карантина из-за COVID-19, после чего его вес стал 144 килограмма.

Мужчина утверждает, что его девушка не могла видеть, как он "съедает себя до смерти", и бросила его. Именно тогда он решил вернуть свою жизнь в нормальное русло. Сейчас он весит 80 килограммов и работает персональным тренером в Лондоне.

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Мужчина весил 144 килограмма

Для меня это уже три года последовательности. Я не делал перерыва более чем на неделю. Я чувствую себя прекрасно, и не могу даже представить, что когда-то вернусь к такому образу жизни,

– заявил Пувираджасингам в интервью SWNS.



До похудения мужчина весил 144 килограмма / Фото SWNS

Пувираджасингам говорит, что раньше он был очень спортивным и любил заниматься физическими упражнениями. Он играл в регби и часто ходил в спортзал, пока не пришла пандемия, которая заставила его и всех остальных застрять дома.

Я начал набирать вес. Я не виделся с друзьями или семьей – просто оставался с ней, много ел и курил,

– рассказал Пувираджасингам о своей теперь уже бывшей девушке.

По словам Пувираджасингама, женщина, которую он не назвал, не хотела видеть, как он разрушает себя.

Она не могла смотреть, как я съедаю себя до смерти, что вполне объяснимо. Она сказала, что если я не изменюсь, она уйдет, но я не изменился,

– объяснил Пувираджасингам.



Затем он начал заниматься своим телом / Фото SWNS

Пувираджасингам рассказал, что у него были очень мрачные мысли, он постоянно носил большую куртку, чтобы скрыть увеличение веса, и избегал встреч с друзьями после того, что произошло. После двух недель отчаяния он решил, что должен изменить свою жизнь.

Начиная с февраля 2021 года, он постепенно наладил свое питание, бросил курить и начал заниматься спортом.

"Я купил резинки, скамью, гантели, штангу, повесил зеркала, положил резиновое напольное покрытие, купил боксерскую грушу и медленно начал возвращаться к привычной жизни", – поделился Пувираджасингам, отметив, что публиковал фотографии своего прогресса в социальных сетях, чтобы мотивировать себя.

Спустя три года он построил тело, как в Голливуде, и получил лицензию персонального тренера.

Я больше не узнаю того человека. Я был благодарен ему, потому что он дал мне толчок, необходимый для того, чтобы выйти из зоны комфорта и доказать, что все ошибаются,

– сказал Пувираджасингам, размышляя о своем разрыве.



Теперь он работает персональным тренером / Фото SWNS

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Наш герой вдохновляет. Он продемонстрировал, что можно кардинально изменить свою жизнь, буквально оттолкнувшись от дна. И даже мы благодарны его бывшей за то, что дала ему этого сказочно пенделя.

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