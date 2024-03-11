Когда тебе за 30, ты уже не можешь есть все, что хочешь, ведь это мгновенно отражается на твоем желудке, и ты начинаешь чувствовать странные боли в теле, когда просыпаешься или тренируешься, или выполняешь интенсивные физические нагрузки после длительного перерыва.

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Ключ к тому, чтобы чувствовать себя молодым, выглядеть подтянутым и быть здоровым, – начать с того, чтобы быть более строгим к себе. Вот комбинация вещей, которые Вират Кохли особенно выделяет в своем ежедневном распорядке дня. Попробуй и ты, чтобы быть таким же подтянутым и здоровым, как король Кохли.

1. Будь последовательным

Когда дело доходит до физических упражнений и тренировок, Вират Кохли чрезвычайно религиозен и последователен, настолько, что он часто публикует свои тренировки в своем инстаграме. Независимо от того, или это бег, или силовые тренировки, или йога, найди то, что тебе подходит, и будь последовательным в этом. Определи свои фитнес-цели, которые можно измерить. Это даст тебе цель и мотивацию быть последовательным.

В случае Кохли, он не делает перерывы в своих тренировках, чередуя кардио и силовые упражнения, чтобы развить выносливость и мышцы. Разработай тренировочный режим или график, который будет достаточно гибким, чтобы ты мог включать его в любое время суток. Тренировки с другом также помогают, особенно в течение первых нескольких недель, когда труднее всего просто появиться на тренировке.

2. Сократи количество разгрузочных дней

Коли придерживается суперздоровой диеты, где 90 процентов пищи готовится на пару, варится или жарится на гриле без приправ, кроме соли, перца и лайма. Он также любит есть салаты с небольшим количеством заправки.

Еда – это большая часть твоей физической формы. То, что ты ешь, отражается на твоем теле. Тебе не нужно прибегать к экстремальным диетам и трендам, вместо этого придерживайся сбалансированного плана питания, который поддержит твои фитнес-цели и общее состояние здоровья. Включи в рацион разнообразные цельные продукты, белки, углеводы и клетчатку.

Время от времени позволять себе фастфуд или сладкие десерты – это нормально, но выделять отдельный день в неделю для того, чтобы есть все, что заблагорассудится, – это противоречит цели. Выясни, что провоцирует твою тягу к еде: скука, стресс, социальные ситуации и тому подобное. Практикуй контроль порций и находи альтернативы, которыми ты можешь заменить свою тягу к еде. Если тебе хочется чего-то сладкого, то вместо того, чтобы раскапывать ванночку мороженого, съешь кусочек черного шоколада.

3. Не пренебрегай отдыхом и восстановлением

Дни отдыха так же важны, как и тренировки. Обеспечение достаточного количества сна, не менее 7 – 8 часов непрерывного сна, помогает мышцам восстанавливаться и предотвращает перенапряжение организма. Будь в гармонии со своим телом и прислушайся к тому, что ему нужно. Ты же не хочешь перенапрягаться и рисковать травмами.

На самом деле перерывы также полезны для твоего психического благополучия, и это то, что горячо отстаивает Кохли. В интервью 2022 года Коли рассказал о борьбе со своим психическим здоровьем и о том, как в июле – августе 2022 года он даже не прикасался к бите.

Этот период на самом деле научил меня многим вещам, которые я не позволял выйти на поверхность,

– сказал он.

Независимо от того, имеешь ли ты стрессовую работу или хаотичную домашнюю обстановку, определение приоритетов твоего психического здоровья поможет твоему общему благополучию.

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Поэтому сделай перерыв, съезди в отпуск. Даже Вират Кохли документирует свои путешествия с женой и семьей. Исследуй новые места, гуляй, будь активным и получайте новый опыт. Быть здоровым и подтянутым – это не просто строить тело с прессом на шесть кубиков.

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для постановки диагноза или медицинских заключений. Публикации на сайте основаны на научно обоснованных исследованиях. Но если Тебе нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратись к врачу.