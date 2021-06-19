Смотреть можно, а повторять – нет: мужчина прошел 100 тысяч шагов за 24 часа – видео

Все мы знаем о магических 10 тысячах шагов, которые якобы нужно проходить ежедневно. Поэтому, если у тебя есть фитнес-браслет или смарт-часы, то ты, наверное, следишь за их количеством. Но есть же настоящие безумцы, которые бросают себе практически невозможны вызовы. Наш новый герой один из них, ведь за 24 часа он прошел 100 тысяч шагов.

В недавнем видео, опубликованном на ютьюбе, энтузиаст фитнеса Стивен показал, как выполнял 100 тысяч шагов за 24 часа. Это звучит очень просто, но это действительно сложная задача, с которой не справится даже хорошо подготовленный человек.

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"С тех пор, когда я начал использовать FitBit для отслеживания своих шагов, я всегда задавался вопросом, насколько сложно пройти 100 тысяч шагов в день. В течение последних двух лет я пытался делать минимум 15 000 ежедневно. Много дней я смог побить эту отметку, достигнув 20 тысяч, 25 тысяч, 30 тысяч, 35 тысяч и даже 40 тысяч шагов", – рассказывает он в начале видео.

Но теперь время удвоить его личный рекорд. Стивен начал свое испытание в полночь. Перед выходом из дома он взвесился. Весы показали 85,5 килограмма.

"Я обнаружил, что могу пройти около 6000 шагов в час, что составляет примерно 5 километров в час", – добавляет он.

К 8:40 Стивен прошел полный марафон. И он это чувствовал всем своим телом.

"В этот момент мое тело устало. Мои ноги опухли, голени просто болели, мой поясница болела, моя шея и плечи были напряжены, но я хотел попробовать сделать как можно больше в холодное время дня", – делится ощущениями он.

К обеду Стивен преодолел отметку в 65 тысяч шагов, сделав заслуженный перерыв, чтобы немного отдохнуть. Но вскоре он вышел на улицу, чтобы закончить испытания.

"Это была сложная задача, которую я когда-либо делал с точки зрения истощения. Я обнаружил, что сейчас у меня гораздо больше перерывов, но я все равно продолжал выполнять эту задачу", – рассказывает он.

И он справился с задачей. К сожалению для него, Стивен преодолел отметку в 100 тысяч шагов, когда находился на полпути к своему дому. Поэтому ему все еще нужно было идти пешком дальше.

К 21:25 Стивен вернулся домой, официально завершив задание. В результате он прошел 105 543 шаги за один день. Общая дистанция – 86 километров. Да, это эквивалент двух марафонов. И все это он сделал за 21 час и 25 минут.

Смотри на видео, как Стивен прошел 100+ тысяч шагов:

Стивен за это время сжег колоссальные 5370 калорий, потеряв в целом 2,44 килограмма во время "неторопливой" прогулки. Но прежде чем ты наденешь свой фитнес-браслет и обуешь кроссовки, Стивен дает мудрое предостережение.

"Я бы не рекомендовал это пробовать тем, кто еще совсем немного ходит. Мои ступни и ноги уже привыкли много ходить, но все равно было невероятно сложно. Было бы очень легко получить травму, пытаясь выполнить эту задачу. Поэтому я рекомендую быть осторожным, если ты все же хочешь попробовать", – отмечает он.

Мы также призываем быть максимально осторожными при выполнении подобных вызовов. Помни о том, что ты можешь серьезно навредить себе в погоне за лайками от друзей в сети.

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