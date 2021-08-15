Качаем плечи и пресс: мощная тренировка с фитнес-резинками – видео

Один из лучших инвентарей для тренировок – фитнес-резинка. Поэтому мы призываем брать ее с собой как в отпуск, так и командировки. Ее наличие где-то на рабочем столе буквально намекать на то, что пора уже заняться собственным телом. А этот комплекс упражнений для плеч и пресса поможет тебе в этом.

Мы подсмотрели эти крутые упражнения с фитнес-резинками в танцующего тренера Ника Уолкера. С их помощью ты сможешь изрядно прокачать свои плечи и пресс. Айда становиться лучше версией себя вчерашнего с Men 24!

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Эти резинки – один из моих любимых способов получить эффективную тренировку! Соблюдай эту тренировку, чтобы нацелиться на силу и устойчивость плеч и ядра,

– отметил Ник Уолкер.

Крутая тренировка для плеч и пресса

Высокий пресс на коленях: 3 подхода по 15 повторений;

3 подхода по 15 повторений; Радужные прикосновения: 3 подхода по 20 повторений;

3 подхода по 20 повторений; Чередование подъемов спереди: 3 подхода по 10 повторений на каждую руку,

3 подхода по 10 повторений на каждую руку, Верхняя планка с напряжением: 3 подхода по 15 повторений на каждую руку,

3 подхода по 15 повторений на каждую руку, Боковые прикосновения руками: 3 подхода по 20 повторений.

Не забывай между упражнениями отдыхать по 20 – 30 секунд, чтобы получить максимум пользы.

Смотри на видео, как правильно выполнять тренировку от Ника Уолкера:

Ник Уолкер также отмечает, что во время тренировки нужно максимально напрягать ягодицы. Это позволит твоим мышцам гореть еще больше во время тренировки. А мы то знаем, что это позволит эффективно прокачать тело!

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Возьми на вооружение комплекс упражнений от Ника Уолкера. С его помощью ты сможешь прокачать свое тело без необходимости посещать спортзал. А фитнес-резинки мы однозначно призываем бросать в чемодан во время отпуска, чтобы не лениться работать над собой каждый день!