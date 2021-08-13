Комплексом упражнений поделился танцующий фитнес-тренер Ник Уолкер. Попробуй и ты выполнить эту тренировку, чтобы работать над своим телом. Айда становиться лучше версии себя вчерашнего!

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"Хотя и бег может быть отличным вариантом для некоторых людей, я обнаружил, что работа с высокой интенсивностью существенно повышает эффективность процесса сжигания жира", – поделился Ник Уолкер.

Он рекомендует несколько простых упражнений с гантелей, которые помогут тебе сжечь максимум калорий за очень короткий промежуток времени. Готов?

Быстрое кардио с гантелей

Качели: 4 подхода по 15 повторений;

Приседания с нагрузкой на одну руку: 4 подхода по 10 повторений на каждую руку;

Прыжки через гантель: 4 подхода по 30 секунд.

Ник Уолкер рекомендует отдыхать по 15 – 30 секунд между каждым упражнением.

Смотри на видео, как правильно выполнять тренировку от Ника Уолкера:

А еще он напоминает о том, что каждая тренировка должна приносить тебе удовольствие. Ведь для чего все это, если ты страдаешь, работая над телом своей мечты?

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