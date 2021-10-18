Как накачать сильные плечи: взрывная тренировка для каждого мужчины
Источник:инстаграм Дэниела Энтони
Мы продолжаем подбрасывать для тебя идеи, которые позволят работать над телом своей мечты. На этот раз сосредоточим наше внимание на плечах. Гарантируем, тебе понравятся эти упражнения и помогут достичь желаемых результатов. Поэтому айда становиться лучше версии себя вчерашнего вместе с Men 24!
Взрывным комплексом упражнений для плеч поделился тренер Дэниел Энтони. Как замечает он, эта тренировка позволит тебе стать сильнее и, в результате, набрать больше мышечной массы.
Примечательно Первая украинская миссия на Луну представлена на Экспо-2020 в ДубаеСовет: не забывай разогреть мышцы перед тренировкой. Это позволит не только избежать травматизма, но и достичь желаемых результатов.
Как накачать сильные плечи – тренировка
- Боковой жим троса – 4 подхода по 12 повторений
- Жим плеч сидя – 3 подхода по 8 повторений на каждую руку
- Боковой подъем гантели сидя со статическим удержанием – 3 подхода по 10 повторений на каждую руку
- Одиночный жим Арнольда стоя – 3 подхода по 8 повторений на каждую руку
- Тяга троса на задних дельтах – 3 подхода по 12 повторений
- Тяга назад на тросе одной рукой на коленях – 3 подхода по 15 повторений на каждую руку
"Вот вам, ребята, потрясающая тренировка плеч, которую стоит попробовать. Дайте мне знать, если у вас возникнут какие-либо вопросы. Поделитесь и сохраните эту тренировку, если вам или вашему другу нужна помощь в наращивании мышц", – призывает тренер.
Смотри на видео, как правильно выполнять тренировку:
Возьми на вооружение тренировки от Дэниела Энтони. С его помощью ты сможешь достичь желаемого результата, совершенствуясь с каждым разом. Гарантируем, тебе понравятся сила и рельеф, не заставят себя долго ждать.
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Текст публикации Дэниела Энтони
Привет, ребята! Вот тренировки для плеч, которую стоит попробовать в тренажерном зале. Эта тренировка позволит вам стать сильнее и, в конечном итоге, набрать больше мышечной массы. ПОДЕЛИТЬСЯ и СОХРАНИТЬ. Смотрите полную информацию о тренировках ниже.
Боковой жим троса – 4 подхода по 12 повторений
Жим плеч сидя – 3 подхода по 8 повторений на каждую руку
Боковой подъем гантели сидя со статическим удержанием – 3 подхода по 10 повторений на каждую руку
Одиночный жим Арнольда стоя – 3 подхода по 8 повторений на каждую руку
Тяга троса на задних дельтах – 3 подхода по 12 повторений
Тяга назад на тросе одной рукой на коленях – 3 подхода по 15 повторений на каждую руку
Вот вам, ребята, потрясающая тренировка плеч, которую стоит попробовать. Дайте мне знать, если у вас возникнут какие-либо вопросы по тренировке. Поделитесь и сохраните эту тренировку, если вам или вашему другу нужна помощь в наращивании мышц.
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