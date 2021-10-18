Як накачати сильні плечі: вибухове тренування для кожного чоловіка

Ми продовжуємо підкидувати для тебе ідеї, які дозволять працювати над тілом своєї мрії. Цього разу зосередимо нашу увагу на плечах. Гарантуємо, тобі сподобаються ці вправи та допоможуть досягнути бажаних результатів. Тож гайда ставати кращою версією себе вчорашнього разом з Men 24!

Вибуховим комплексом вправ для плечей поділився тренер Деніел Ентоні. Як зауважує він, це тренування дозволить тобі стати сильнішим і, в результаті, набрати більше м'язової маси.

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Як накачати сильні плечі – тренування

Бічний жим троса – 4 підходи по 12 повторень Жим плечей сидячи – 3 підходи по 8 повторень на кожну руку Бічний підйом гантелі сидячи зі статичним утриманням – 3 підходи по 10 повторень на кожну руку Одиночний жим Арнольда стоячи – 3 підходи по 8 повторень на кожну руку Тяга троса на задніх дельтах – 3 підходи по 12 повторень Тяга назад на тросі однією рукою на колінах – 3 підходи по 15 повторень на кожну руку

Порада:Це дозволить не лише уникнути травматизму, а й досягнути бажаних результатів.

"Ось вам, хлопці, приголомшливе тренування плечей, яке варто спробувати. Дайте мені знати, якщо у вас виникнуть будь-які питання. Поділіться та збережіть це тренування, якщо вам або вашому другу потрібна допомога в нарощуванні м'язів", – закликає тренер.

Дивися на відео, як правильно виконувати тренування:

Візьми на озброєння тренування від Деніела Ентоні. З його допомогою ти зможеш досягнути бажаного результату, удосконалюючись з кожним разом. Гарантуємо, тобі сподобаються сила та рельєф, які не змусять на себе довго чекати.

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Текст публікації Деніела Ентоні

Привіт хлопці! Ось тренування для плечей, яке варто спробувати в тренажерному залі. Це тренування дозволить вам стати сильнішим і, в кінцевому підсумку, набрати більше м'язової маси. ПОДІЛИТИСЯ і ЗБЕРЕГТИ. Дивіться повну інформацію про тренування нижче.

Бічний жим троса – 4 підходи по 12 повторень

Жим плечей сидячи – 3 підходи по 8 повторень на кожну руку

Бічний підйом гантелі сидячи зі статичним утриманням – 3 підходи по 10 повторень на кожну руку

Одиночний жим Арнольда стоячи – 3 підходи по 8 повторень на кожну руку

Тяга троса на задніх дельтах – 3 підходи по 12 повторень

Тяга назад на тросі однією рукою на колінах – 3 підходи по 15 повторень на кожну руку

Ось вам, хлопці, приголомшливе тренування плечей, яке варто спробувати. Дайте мені знати, якщо у вас виникнуть будь-які питання по тренуванню. Поділіться та збережіть це тренування, якщо вам або вашому другу потрібна допомога в нарощуванні м'язів.

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