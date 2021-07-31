Как накачать пресс в домашних условиях: простые и эффективные упражнения от тренера

Стальной пресс – один из самых желанных пунктов для каждого мужчины. Но не каждый знает, что нужно сделать, чтобы добавить определенного рельефа зоне живота. К счастью, есть фитнес-тренер Ник Уолкер, который поделился эффективным комплексом упражнений.

К твоему вниманию простые и эффективные упражнения от фитнес-тренера Ника Уолкера. С их помощью ты сможешь накачать желанные 6 кубиков пресса. А самое ценное в нем то, что заниматься ты можешь, не выходя из собственного дома.

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"Тебе не нужен тренажерный зал, чтобы заниматься на постоянной основе. Попробуй добавить эти упражнения с собственным весом, где бы ты ни находился, чтобы выработать привычку", – рекомендует тренер.

Как накачать пресс в домашних условиях

Задача: попробуй при выполнении этих упражнений привлекать все области твоего ядра и получить необходимое для роста мышц "жжение". Выполняй 3 подхода каждого упражнения по 10 повторений.

Разгибание высокой планки с прикосновениями к пальцам на ногах; Боковая планка с подъемом руки и пропусканием ее под низ; Высокая планка с подтягиванием колена к голове; Поочередные скручивания ног.

Ник Уолкер напоминает, что для максимального результата следует отдыхать по 20 секунд между каждым упражнением.

Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения от Ника Уолкера:

Совет от тренера: если тренировки тебя пугают, начни хотя бы с прогулки ежедневно по 30 минут. Это уже будет маленький, но уверенный шаг навстречу телу своей мечты!

Возьми на вооружение комплекс упражнений от Ника Уолкера. С его помощью ты сможешь получить желанный пресс. Не ленись и не откладывай на мифическое завтра, ведь ты сегодня имеешь все шансы сделать шаг навстречу лучшей версии себя вчерашнего!

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