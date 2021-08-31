Как нарезать хлеб и собирать разбитое стекло: гениальные лайфхаки 1900-х годов
Источник:boredpanda
Как быстро охладить вино? Как собрать разбитое стекло и не пораниться? В конце концов, как нарисовать утку?
Покажем тебе еще несколько фотоинструкций, которые отвечают на эти и другие интересные вопросы. Напомним, рисовали их на коробках от сигар более 100 лет назад!
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Как собирать разбитое стекло
Бывает, стекло бьется. А разбитое стекло собирать опасно – и для взрослых людей, и тем более для детей. А еще если животные есть в доме...
- Короче говоря, делаешь так: берешь влажную тряпку, и тщательно собираешь ею осколки. А потом ее выбрасываешь.
Собираем стекло / Фото boredpanda
Как чистить ботинки
Есть ботинки, но нет крема и щетки?
- Ничего страшного – можешь смело брать лимон (к слову, лимоном еще можно и костер разжигать).
Чистим ботинки / Фото boredpanda
Как нарезать хлеб
Если ты любишь есть толстые куски хлеба – ни читай этого. Но если тонкие, то вот совет:
- Перед нарезкой буханки окуни нож в кипяток (или полей его из чайника), затем аккуратно вытри – и режь.
Режем хлеб / Фото boredpanda
Как охлаждать вино
Да, в холодильнике. Ну, а если его нет?
- Тогда заверни бутылку в полотенце и окуни на 10 минут в холодную воду (лучше – проточную).
Охлаждаем вино / Фото boredpanda
Как рисовать утку
Да не просто так, а не отрывая карандаш от бумаги. Описывать не будем – это надо видеть.
- И не думай, что совет сей не нужный. Если надо впечатлить ребенка – этот лайфхак как раз подойдет.
И рисуем утку / Фото boredpanda
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