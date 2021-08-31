Как нарезать хлеб и собирать разбитое стекло: гениальные лайфхаки 1900-х годов

Как быстро охладить вино? Как собрать разбитое стекло и не пораниться? В конце концов, как нарисовать утку?

Покажем тебе еще несколько фотоинструкций, которые отвечают на эти и другие интересные вопросы. Напомним, рисовали их на коробках от сигар более 100 лет назад!

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Как собирать разбитое стекло

Бывает, стекло бьется. А разбитое стекло собирать опасно – и для взрослых людей, и тем более для детей. А еще если животные есть в доме...

Короче говоря, делаешь так: берешь влажную тряпку, и тщательно собираешь ею осколки. А потом ее выбрасываешь.



Собираем стекло / Фото boredpanda

Как чистить ботинки

Есть ботинки, но нет крема и щетки?

Ничего страшного – можешь смело брать лимон (к слову, лимоном еще можно и костер разжигать).



Чистим ботинки / Фото boredpanda

Как нарезать хлеб

Если ты любишь есть толстые куски хлеба – ни читай этого. Но если тонкие, то вот совет:

Перед нарезкой буханки окуни нож в кипяток (или полей его из чайника), затем аккуратно вытри – и режь.



Режем хлеб / Фото boredpanda

Как охлаждать вино

Да, в холодильнике. Ну, а если его нет?

Тогда заверни бутылку в полотенце и окуни на 10 минут в холодную воду (лучше – проточную).



Охлаждаем вино / Фото boredpanda

Как рисовать утку

Да не просто так, а не отрывая карандаш от бумаги. Описывать не будем – это надо видеть.

И не думай, что совет сей не нужный. Если надо впечатлить ребенка – этот лайфхак как раз подойдет.



И рисуем утку / Фото boredpanda

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