Насколько часто тебе надо менять обувь для улучшения тренировок
Источник:GQ
Обувь, в которой ты бегаешь или тренируешься, живет сложно и утомительно. Она выдерживает удары, царапины, толчки, но и тебя защищает от травм и боли в ногах.
В какой-то момент – пожалуй, раньше, чем ты ожидал – она разрушается и требует замены. Регулярная замена спортивной обуви важна для предотвращения травм. А еще это поможет улучшить результаты на тренировках.
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Когда нужно менять обувь
Дешевое стоит дорого. Да, это и об обуви тоже.
- Чтобы улучшить результаты на тренировках и не травмироваться обувь надо иметь хорошую.
- А еще – понимать, когда ее время заменить.
Да, некоторые вещи могут продлить срок годности спортивной обуви – если не стирать ее в машинке, хранить в сухом месте и тому подобное. Но момент необходимой замены таки наступит.
Замени обувь вовремя – и на тренировках все будет хорошо / Фото unsplash
И вот какие поэтому признаки:
- Подошва местами гладкая, оригинальная текстура изношена.
- Морщины среди подошвы.
- При нажатии рукой материал тверже, чем обычно.
- Если согнуть, обувь не возвращается к исходной форме.
- В этой обуви ты пробежал уже более 1000 километров совокупно.
- Твои ноги или ступни болят во время бега.
- Обувь больше не симметрична.
- На ногах появились мозоли.
В целом же, если твои тренировки – это в основном бег, менять обувь нужно раз на 350 – 800 километров общей дистанции. Если тренировки разные – надо менять обувь не реже, чем раз в год.